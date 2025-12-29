Барнаульский водоканал спишет пени должникам до Нового года

Осталось несколько дней, чтобы принять участие в акции

29 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Сотрудник контакт-центра "Росводоканал Барнаул" / Фото: Дарья Черных

Барнаульский водоканал запустил предновогоднюю акцию для должников. Компания обещает списать начисленные пени тем абонентам, кто полностью оплатит задолженность за водоснабжение и водоотведение в срок с 1 по 31 декабря 2025 года. Остается несколько дней, чтобы воспользоваться этим предложением.

Кому подойдет акция

Воспользоваться предложением могут абоненты с долгом более чем за два месяца – жители частного сектора Барнаула, собственники домов с непосредственным управлением и домов на прямых расчетах, а также жители пригородных поселков, которые обслуживает водоканал по концессионному соглашению.

«Мы традиционно проводим эту акцию, чтобы помочь абонентам сэкономить на пенях и начать новый год без финансовой нагрузки», – пояснила начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

И уточнила, что для компании это тоже важный шаг к стабильности: поступающие платежи – возможность улучшать инфраструктуру и качество услуг. Оплата услуг помогает держать систему в рабочем состоянии – ремонтировать сети, обновлять оборудование и сохранять стабильную подачу воды по всему Барнаулу.

Важное условие

Для тех, по кому суд уже вынес решение о взыскании долга, действует отдельное правило. Такие потребители смогут участвовать в акции только после того, как полностью заплатят сумму пеней, указанную в судебном акте.

Что нужно сделать

Чтобы получить списание, нужно закрыть всю задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в период с 1 по 31 декабря 2025 года, а затем подать заявку на списание пеней.

Обратиться можно по телефонам контакт-центра 8 (3852) 50-01-01 или 20-22-00, по электронной почте office_brn@rosvodokanal.ru либо лично в Центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116.

Заявку принимают в свободной форме. После обращения специалисты проверят оплату и, если все подтвердится, уберут начисленные пени в базе данных Вычислительного центра ЖКХ.