Живодёр в Новосибирске жестоко избил щенка под камерами
Волонтёры забрали собаку и будут добиваться наказания для злоумышленника
21 мая 2023, 17:40, ИА Амител
Кадр из видео "ГБР_ZOO_НСК"
В Новосибирске волонтёры 20 мая забрали собаку у хозяев, из-за того что мужчина избил животное перед камерами. Об этом сообщает НГС.
Горожанин зашёл в подъезд, избил пса кулаками, а также бил его головой о стену. Визг животного слышали люди из соседних квартир. Позднее люди посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, кто именно издевался над щенком.
По словам очевидцев, собака боялась мужчину и во время прогулки пыталась от него убежать. Это и стало причиной издевательств.
19:14:33 21-05-2023
Таких обязательно нужно судить и наказывать. Если он свою собаку лупит из-за мелочей, он и на людей кидается с кулаками.
21:16:24 21-05-2023
Злобное животное, а по модному-догхантер. Надеюсь, скоро загнётся от палёной водки.
00:05:20 22-05-2023
Возможно, собака повадилась кур душить или, не дай бог, укусила ребёнка. Хозяин добрая душа, вместо того чтобы сразу пристрелить нарушителя, понадеялся перевоспитать собаку. Но по моему деревенскому опыту, отвадить собаку кур таскать или детей кусать невозможно. В итоге придётся утилизировать.
05:43:01 22-05-2023
Гость (00:05:20 22-05-2023) Возможно, собака повадилась кур душить или, не дай бог, укус... в новосибирске? кур?
09:36:25 22-05-2023
Гость (00:05:20 22-05-2023) Возможно, собака повадилась кур душить или, не дай бог, укус... Ну да, в подъезде обычно кур и содержат. Хозяин , избивавший собаку -"добрая душа.."?? Человек, написавший комментарий, вы в адеквате, стесняюсь спросить?
08:57:24 22-05-2023
Гость (00:05:20 22-05-2023) Возможно, собака повадилась кур душить или, не дай бог, укус... "Потому что от битья умным сделаться нельзя". Вы детей своих тоже побоями "перевоспитываете", а потом удивляетесь результатам?.. И да, это - щенок. Если его бить головой об стену через время после проступка, то он, безусловно, все поймет, ага. Хозяин - живодер и идиот.
16:27:12 23-05-2023
ненавижу живодеров. это как правило ущербные личности с патологией.