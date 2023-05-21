Живодёр в Новосибирске жестоко избил щенка под камерами

Волонтёры забрали собаку и будут добиваться наказания для злоумышленника

21 мая 2023, 17:40, ИА Амител

Кадр из видео "ГБР_ZOO_НСК"

В Новосибирске волонтёры 20 мая забрали собаку у хозяев, из-за того что мужчина избил животное перед камерами. Об этом сообщает НГС.

Горожанин зашёл в подъезд, избил пса кулаками, а также бил его головой о стену. Визг животного слышали люди из соседних квартир. Позднее люди посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, кто именно издевался над щенком.

По словам очевидцев, собака боялась мужчину и во время прогулки пыталась от него убежать. Это и стало причиной издевательств.