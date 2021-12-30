"Мистичен, магичен, фееричен". Надежда Васильева о волшебстве театра кукол

В этом выпуске "Переговорки" на amic.ru не будет того самого вирусного слова, которое надоело всем в уходящем году. Он наконец-то не о проблемах, а о творчестве и волшебстве, которые, вопреки всем неурядицам, продолжают жить в самом центре Барнаула – в новом здании с цветными витражами. Гостьей программы стала Надежда Васильева, директор театра кукол "Сказка". Она провела интереснейшую экскурсию по закулисью, показала цеха, где создаются декорации и куклы, и посоветовала спектакли, на которые нужно обязательно сходить большим и маленьким зрителям.

Кто в "Переговорке"



Надежда Васильева родилась 8 марта 1976 года в Бийске. В 2000 году окончила Алтайский государственный институт искусств и культуры по специальности "Социально-культурная деятельность", в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция".



С 2004 по 2012 год работала специалистом по общему и дополнительному образованию комитета по образованию Барнаула, с 2014 года – главным специалистом отдела библиотек, искусств и народного творчества Управления Алтайского края по культуре и архивному делу.



В 2016 году стала заместителем директора по организации зрителя театра кукол "Сказка", а потом – директором театра.

01:09 Предновогодняя "Переговорка" начинается с экскурсии по театру кукол "Сказка", которую проводит его директор Надежда Васильева. Она показывает, как работает терминал, который стоит недалеко от входа в здание. С его помощью можно выбрать спектакль и купить на него билет. Это помогает разгрузить кассы и не стоять в очередях.

03:01 Как театр обжился в новом здании за четыре месяца.

03:47 Надежда Васильева показывает "подушечную комнату" – это помещение театра, где проходят спектакли для самых маленьких зрителей от двух до пяти лет: "Это наша гордость, наша любовь, это, наверное, моё вложение в театр кукол "Сказка". До моего прихода не было спектаклей для самых маленьких, и я безумно рада, что по ходу строительства нам удалось застолбить это место. Сейчас у наших малышей есть отдельное помещение, где созданы все условия для их комфортного пребывания в театре".

06:39 Сейчас "Сказка" позиционирует себя как театр для зрителей всех возрастов. Директор перечисляет кукольные спектакли, которые создаются специально для взрослой аудитории. Среди них есть работы по произведениям классических и современных писателей. Ведущий Александр Михельсон удивляется: "По Фонвизину и всё в куклах? Я вообще не представляю, как так может быть! Это повод взрослым людям сходить и увидеть. А Шекспир?"

10:35 Экскурсия по второму этажу театра: конференц-зал, вход в зрительный зал, планы по созданию зала-трансформера и портреты актёров театра.

11:21 Сколько актёров работает в "Сказке".

11:36 Надежда Васильева рассказывает, как приняла решение уйти с работы в органах исполнительной власти и стать директором "Сказки" вопреки мнениям, что у неё "не получится": "Показательным выступлением, знаком качества, был первый спектакль, после которого я поняла, что если всё сложилось, то, наверное, я нужна этому театру".

13:15 Топ-5 детских спектаклей "Сказки" с точки зрения Надежды Васильевой. Один из них ставится в театре в неизменном виде уже 30 лет и не теряет своей популярности. В целом же директор предлагает зрителям посмотреть все спектакли, потому что постановщики, которые над ними работают, входят в число лучших в стране. Они либо номинанты, либо победители престижной театральной премии "Золотая маска".

15:03 Театры кукол сравнивают с маленькими заводиками, потому что всю бутафорию и даже кукол для спектаклей они производят сами. Надежда Васильева рассказывает, почему актёры с кукольной специализацией стали редкостью, как это отражается на восприятии театра. А также говорит о том, как и зачем "Сказка" организует театральные фестивали в Барнауле.

18:11 Как Надежде Васильевой удаётся управлять большим творческим коллективом: "На первом этапе, конечно, мне многие говорили, что я ничего не понимаю в театре. Я это слышала, шла разбиралась, что такое театр, насматривалась, общалась с коллегами, впитывала, как губка, потом какие-то полезности приносила в театр. И потом, конечно, по ходу уже работы, люди видели, что я заинтересована, что я полюбила театр и сейчас как-то мы срослись".

20:03 Как пандемия повлияла на работу театра: "Мы были самым гастролирующим театром, ездили двумя составами. Могли уехать на неделю, а на субботу-воскресенье возвращаться на площадку и отрабатывать спектакли".

21:26 О бюджетах и финансовой стороне работы театра.

22:22 Нужен ли в Барнауле театр сатиры, который хотят создать бывшие игроки КВН (об этом в интервью "Переговорке" говорил артист Виталий Гасаев). Надежда Васильева поделилась своим мнением.

24:22 Экскурсия по бутафорскому цеху, где создаются декорации ко всем спектаклям "Сказки" и куклы: "Сначала появляются вот такие эскизы, фотографии, картинки. Иногда это просто банальные чертежи, а потом заходишь в цех, а у них появляются замечательные вот такие ёлки. Сначала из папье-маше какая-то непонятная история. А потом через неделю, через две это всё превращается в куклу, которую ты видел на фотографии".

25:16 Мастерская художника-конструктора, который делает кукол, в том числе редких сегодня марионеток.

26:27 Надежда Васильева показывает необычную куклу из нового спектакля "Паша": "Лица кукол – это фотографии наших актёров, обработанные в 3D-программах. Куклы разные по формату. И по задумке режиссёра они дополняют наших актёров".

27:59 Куклы из спектакля "Белоснежка и семь гномов", которым более 25 лет, но они по-прежнему в рабочем состоянии: "Смотрите, у них глазки поворачиваются… Такой чудесный гномик".

28:36 Новогоднее поздравление от Надежды Васильевой и театра кукол "Сказка" всем зрителям "Переговорки".