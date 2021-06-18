Похолодание, град и шквалистый ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

На смену жаре в Алтайском крае на выходных придёт похолодание с дождями, градом и шквалистым ветром. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение.

"Штормовая погода ожидается днём 19 июня и сутки 20 июня. В регионе пройдут дожди, местами ливневые с грозами и градом. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. В отдельных районах при грозах его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В западных районах температура днём понизится до +20…+25 градусов, в восточных районах воздух ещё прогреется до +26…+31°С. Но в дальнейшем установится достаточно прохладная погода. Уже в ночь на воскресенье по краю столбики термометров не поднимутся выше +6…+11°С, днём будет около +17…+22 градусов.

Такая погода продержится всю следующую неделю. Причём периодически будут идти дожди с грозами и локальным выпадением града.

Кроме того, синоптики не исключают вторую волну неблагоприятных погодных условий. По предварительному прогнозу, она ожидается днём 21 июня и в первой половине ночи 22 июня. В эти даты возможны более мощный шквалистый ветер, грозовые дожди и град.