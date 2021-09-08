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Угостил и показался другом. Всё, что известно об убийстве 10-летних девочек в Киселёвске

, ИА "Амител"
Полиция задержала подозреваемого. Сначала он всё отрицал, а потом признался, что изнасиловал и задушил детей

Седьмого сентября в заброшенном доме в Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела двух пропавших 10-летних девочек. В понедельник они ушли в школу, но домой так и не вернулись. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний Виктор Пестерников, отсидевший десять лет за педофилию. На свободу он вышел два года назад. Всё, что на данный момент известно о преступлении, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что случилось с девочками в Киселёвске?

Девочки были подружками и учились в одном классе. Шестого сентября после уроков дети пошли гулять, но домой не вернулись. Мама одной из школьниц обратилась в полицию. Мама второй девочки даже не заметила, что дочь не пришла домой. По информации StarHit, о случившемся женщина узнала только утром 7 сентября, когда её пьяную разбудили полицейские.

На поиски учениц были брошены все силы правоохранителей, в розыске помогали 25 волонтёров "Лизы Алерт" и 120 добровольцев. По факту исчезновения школьниц возбудили уголовное дело.

Днём 7 сентября девочек обнаружили убитыми.

2
Как нашли детей?

Камера наблюдения в одном из магазинов города зафиксировала, что школьницы были здесь в компании взрослого мужчины. Он покупал им сладости и улыбался, разговаривая с детьми, пишут "Известия".

Очевидцы подтвердили, что мужчина рассчитался за покупки на кассе и ушёл вместе с девочками. Видеозапись с камеры видеонаблюдения у входа в магазин показала, как дети в сопровождении взрослого человека идут мимо автобусной остановки "Обувная фабрика" и заворачивают за угол.

Видео помогло опознать подозреваемого. Им оказался Виктор Пестерников. Сразу после задержания мужчина отрицал причастность к преступлению. Утверждал, что вечером случайно встретил девочек возле продуктового магазина и купил им семечек, поскольку они "хотели покормить голубей". Затем якобы отправился домой. Но потом признался: он изнасиловал и задушил школьниц. Пестерников сам привёл полицейских на место, где были спрятаны тела.

3
Что известно о преступлении?

Выяснилось, что дети были убиты в помещении, которое местные жители называют "шалаш". По данным некоторых СМИ, это заброшенный и полуразрушенный дом.

Подозреваемый отвел девочек в свой "подвал", который был обложен досками, обвешан шторами и плёнкой. Рядом были найдены куклы, детские вещи, школьный розовый портфель и та самая пачка семечек для голубей, пишет "КП".

Также стало известно, что 6 сентября Пестерников угощал конфетами не только пропавших девочек, но и двоих мальчиков, и тоже зазывал их в гости. Но ребята отказались.

"Вроде конфеты предложил. Девчонки согласились и с ним пошли, а сын мой убежал домой. Там бетонные плиты, мы детей постоянно гоняем оттуда. У него там подушки, одеяла, стульчики", – рассказала "Известиям" мать одного из мальчиков, которого звал к себе Пестерников.

4
Но почему девочки пошли с этим мужчиной?

Жители Кузбасса в городских пабликах сейчас рассказывают, что неоднократно видели Пестерникова с детьми. Какой-то дядя Витя постоянно угощал ребятишек сладостями.

Особое внимание при этом мужчина уделял одной из пропавших девочек: она воспитывалась в неблагополучной семье.

Детский психолог Наталья Наумова подчёркивает, что подружки пошли с чужим взрослым мужчиной, потому что он показался им другом, который разговаривал с ними и покупал сладости.

5
Что известно о Викторе Пестерникове, которого подозревают в убийстве детей?

Мужчина уже отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. Тогда его жертвой тоже стал ребёнок. Пестерникова приговорили к десяти годам строгого режима.

РИА Новости со ссылкой на характеристику от ФСИН отмечают, что во время заключения мужчина несколько раз нарушал правила внутреннего распорядка, всячески уклонялся от воспитательных мероприятий. Программу коррекции личности прошёл для галочки.

После освобождения весной 2019-го Пестерников поселился в Мысках. За нарушения режима контроль за ним ужесточили: обязали приходить в полицию трижды в месяц, запретили покидать квартиру с 21 часа до шести утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа. Однако Пестерников переехал в Киселёвск. При этом, как пишут СМИ, он не сообщил, что сменил место жительства и на учёт в органы профилактики не встал. В СК сейчас выясняют, насколько тщательно полицейские работали с бывшим уголовником.

По подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики возбудили уголовное дело.

6
Какое наказание грозит Пестерникову?
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105, части 2, пунктов "а" и "в". По ней подозреваемому грозит тюрьма сроком от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
7
Как-то много в последнее время преступлений в отношении детей. Власти что-то думают делать с этим?

Верно. 30 июня в Тюмени ушла из дома и не вернулась Настя Муравьёва. Её тело нашли только 19 августа. Подозреваемый в преступлении – бывший полицейский, который признался, что изнасиловал ребёнка, а потом задушил.

31 июля в Бийском районе была похищена 12-летняя девочка. По данным правоохранителей, подозреваемый в преступлении 40-летний Олег Лавкин схватил её, когда девочка каталась на велосипеде, и несколько дней удерживал в подвале своего дома.

Эти преступления вызвали огромный резонанс по всей стране. Многие общественные деятели и политики 7 сентября высказались о необходимости ужесточения наказания за изнасилование.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила Lenta.ru, что аппарат уполномоченного по правам ребёнка уже давно бьётся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. Она сообщила, что за последний год количество подобных деяний выросло на 11,8%. При этом увеличивается число рецидивистов. По её словам, в Госдуме с 2018 года на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищённость детей.

Первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов предложил вернуть смертную казнь для педофилов, пишет "Газета.Ru". А первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил химическую кастрацию. С его мнением не согласна сенатор Елена Мизулина. Она считает, что химическая кастрация сама по себе не поможет обезопасить детей от педофилов, необходим комплекс мер, заявила она ТАСС.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.09.2021 12:52
Гость

Ему конечно оправданий нет, но с детьми всё-таки надо дома больше заниматься родителям и внушать, что с чужими людьми ходить никуда нельзя! Мальчик насколько известно отказался же идти с ним, и остался жив

8.09.2021 13:20
Показательно

Показательно на площади четвертовать насильника и душегубца и пусть истекает пока не сдохнет !

8.09.2021 13:50
- гость -

Вот кругом пример с пиндосов берете. Электрический стул для таких и показать на всю страну.

8.09.2021 13:56
- гость -

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила Lenta.ru, что аппарат уполномоченного по правам ребёнка уже давно бьётся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей"

Вопрос, а с кем бьется аппарат уполномоченного? Кто против этого закона? Их имена должна знать вся Россия.

8.09.2021 14:07
Да, уж!

Три года рассматривают законопроект и не решаются утвердить? Чем они вообще там занимаются?

8.09.2021 14:24
Виктор

Это что за жизнь у них была такая, что этот Дядя Витя почудился им добрым другом?..

8.09.2021 14:44
- гость -

8.09.2021 13:56
- гость -

Известно, с кем. Мощное лобби имеется в верхах.

8.09.2021 15:24
- гость -

Чаще всего доверяют посторонним людям дети, которые не получают любви и внимания дома.
Родители, любите своих детей, что бы те не бежали, как несчастные собачата к руке, которая им протянула пряник

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