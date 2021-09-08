Угостил и показался другом. Всё, что известно об убийстве 10-летних девочек в Киселёвске

Как нашли детей?

Камера наблюдения в одном из магазинов города зафиксировала, что школьницы были здесь в компании взрослого мужчины. Он покупал им сладости и улыбался, разговаривая с детьми, пишут "Известия".

Очевидцы подтвердили, что мужчина рассчитался за покупки на кассе и ушёл вместе с девочками. Видеозапись с камеры видеонаблюдения у входа в магазин показала, как дети в сопровождении взрослого человека идут мимо автобусной остановки "Обувная фабрика" и заворачивают за угол.

Видео помогло опознать подозреваемого. Им оказался Виктор Пестерников. Сразу после задержания мужчина отрицал причастность к преступлению. Утверждал, что вечером случайно встретил девочек возле продуктового магазина и купил им семечек, поскольку они "хотели покормить голубей". Затем якобы отправился домой. Но потом признался: он изнасиловал и задушил школьниц. Пестерников сам привёл полицейских на место, где были спрятаны тела.