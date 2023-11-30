15-этажный ЖК готовятся строить недалеко от Булыгинского кладбища в Барнауле
Дом возведут в окружении частного сектора, заводов и 70-летних двухэтажек
30 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
Многоэтажный дом на 160 квартир скоро начнут возводить на ул. Гоголя, 242, недалеко от бывшего трамвайного депо № 1 и Булыгинского кладбища. Строить ЖК будет компания "Союз" семьи Отмашкиных, которая несколько лет назад приобрела участок. В июле 2023-го девелопер представил ЖК на градсовете, а уже в октябре экспертиза выдала положительное заключение на проект.
Дом будет двухсекционным: одна "ступень" – 12 уровней, вторая – 15. Фасады здания отделают керамогранитом оранжевого и белого оттенков, на лоджиях предусмотрены места для кондиционеров. Дом рассчитан на проживание 318 человек.
На участке запроектировано 79 машино-мест. Во дворе – зоны для игр, спорта и отдыха населения. Площадка для выгула собак находится в пределах 500 метров. Также во дворе запланировано благоустройство и озеленение.
Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Интересно, что на градсовете проект дома не одобрили: архитекторы нашли в нем множество недочетов. Так, расстояние от торца дома до красных линий менее шести метров, что является нарушением. Также, по мнению экспертов, были допущены ошибки в расчетах озеленения и парковок.
Однако на повторное рассмотрение в мэрию проект так и не представили. Возможно, это будет сделано позже, а пройденная экспертиза станет главной защитой архитекторов при рассмотрении и обсуждении ЖК. Впрочем, есть вероятность, что застройщик и вовсе откажется от повторного градсовета, ведь этот орган носит рекомендательный, а не обязательный характер.
11:39:46 30-11-2023
Из хорошего - рядом лес. Из плохого - рядом кладбище
11:42:39 30-11-2023
Гость (11:39:46 30-11-2023) Из хорошего - рядом лес. Из плохого - рядом кладбище... как говорят, соседи тихие.
12:53:03 30-11-2023
Гость (11:39:46 30-11-2023) Из хорошего - рядом лес. Из плохого - рядом кладбище... Из плохого там не кладбище, там котловина, куда стекается вся копоть и грязь, а стоящие вокруг частные дома поддают гари... мало кто топится дровами, всё больше дешёвым углём да всяким мусором, сжигая старые сапоги, тряпьё, окрашенные доски и прочий хлам.
16:56:09 30-11-2023
Гость (12:53:03 30-11-2023) Из плохого там не кладбище, там котловина, куда стекается вс... Гражданина, ты хотя б маленько представляешь, что такое топить одними дровами? На зиму небольшому дому необходимо кубов 10-12 дров. Плюс раза по три в день нужно загружать печь. А вообще там, где есть газ, половина хозяйств дано уже отапливаются газом, что много комфортнее, чем в человейниках. Стало холодно - включил, потеплело - выключил. Круглогодично нет проблем с горячей водой, да и отопление получается гораздо дешевле.
11:41:15 30-11-2023
не здоровый ажиотаж с этими многоэтажками. Каждый день про новую анонсируют. Да еще и цены абсурдно выросли. Все похоже на пузырь. Лучше с поп-корном со стороны за этой вакханалией понаблюдаю.
11:46:23 30-11-2023
Всегда есть конфетки.
11:53:16 30-11-2023
До кладбища там еще три недели на оленях, а то что это безобразие закроет от солнечного света детский садик - это никого не волнует. И вообще странная ориентация этого дома - одна длинная сторона на юг, другая - на север, совсем без света.
12:58:58 30-11-2023
Чем плохо кладбище? там тишина.
13:15:27 30-11-2023
Так и Власихинское кладбище в спальном районе. И что ?
13:36:39 30-11-2023
Лыжные базы рядом с кладбищем. Люди туда не боятся ходить.
13:41:03 30-11-2023
Там и с отоплением будут проблемы.
13:44:32 30-11-2023
Там много оптовых баз, бродячих собак, транспортная недоступность. Базы это много грузового транспорта на узких дорогах.