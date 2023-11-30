15-этажный ЖК готовятся строить недалеко от Булыгинского кладбища в Барнауле

Дом возведут в окружении частного сектора, заводов и 70-летних двухэтажек

30 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Многоэтажный дом на 160 квартир скоро начнут возводить на ул. Гоголя, 242, недалеко от бывшего трамвайного депо № 1 и Булыгинского кладбища. Строить ЖК будет компания "Союз" семьи Отмашкиных, которая несколько лет назад приобрела участок. В июле 2023-го девелопер представил ЖК на градсовете, а уже в октябре экспертиза выдала положительное заключение на проект.

Дом будет двухсекционным: одна "ступень" – 12 уровней, вторая – 15. Фасады здания отделают керамогранитом оранжевого и белого оттенков, на лоджиях предусмотрены места для кондиционеров. Дом рассчитан на проживание 318 человек.

На участке запроектировано 79 машино-мест. Во дворе – зоны для игр, спорта и отдыха населения. Площадка для выгула собак находится в пределах 500 метров. Также во дворе запланировано благоустройство и озеленение.

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Интересно, что на градсовете проект дома не одобрили: архитекторы нашли в нем множество недочетов. Так, расстояние от торца дома до красных линий менее шести метров, что является нарушением. Также, по мнению экспертов, были допущены ошибки в расчетах озеленения и парковок.

Однако на повторное рассмотрение в мэрию проект так и не представили. Возможно, это будет сделано позже, а пройденная экспертиза станет главной защитой архитекторов при рассмотрении и обсуждении ЖК. Впрочем, есть вероятность, что застройщик и вовсе откажется от повторного градсовета, ведь этот орган носит рекомендательный, а не обязательный характер.