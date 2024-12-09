35 тысяч добрых сердец. Волонтеры Сбера помогают нуждающимся уже 15 лет

Активисты заботятся о природе, людях и животных

09 декабря 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KWeEF

Рука. Сердце. Помощь / Фото: freepik.com

Ежегодно 5 декабря в России отмечают День волонтера – праздник, который объединяет людей, готовых бескорыстно помогать другим. Его учредил президент РФ в 2017 году, и с тех пор это важная дата для волонтерского движения. В том числе и для волонтеров Сбера, которые активно участвуют в различных проектах, направленных на поддержку нуждающихся вот уже на протяжении 15 лет.

"По всей стране работают 35 тысяч волонтеров Сбера – это население целого города. Инициативы у наших волонтеров масштабные и при этом разнообразные", – сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

И пояснил, что сотрудники могут выбирать разные направления: преподавание финансовой грамотности, помощь природе и тем, кто оказался в сложной ситуации. В компании гордятся их активностью и стремлением изменить мир.

Проекты добровольцев осуществляют в каждом регионе, где есть филиалы банка. В Сибири волонтеры Сбера помогают детям-сиротам и проводят занятия по правовой и финансовой грамотности, поддерживают приюты для животных, сдают кровь и костный мозг. Сотрудники банка традиционно участвуют в сохранении природы и культурного наследия. Каждый год экологические волонтеры организуют множество мероприятий по очистке прибрежных зон, парков и лесов, озеленению территорий.

Сбер с удовольствием делится своим опытом с партнерами, проводя разнообразные мероприятия (форумы, конференции, дизайнерские сессии и т. д.), объединяющие добровольцев по всей Сибири.

"Важно, что многие ESG-проекты в Сибири Сбер реализует вместе с партнерами – компаниями и корпорациями, органами власти, общественными организациями – в том числе в рамках соглашения с Национальным советом по корпоративному волонтерству. Только объединив усилия с нашими партнерами, мы сможем добиться более высоких результатов", – подчеркнул председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Основа волонтерских социальных инициатив – осознанная поддержка. Используя свои профессиональные знания и жизненный опыт, волонтеры Сбера вкладывают силы в социализацию и профориентацию детей, столкнувшихся с сиротством и ограниченными возможностями здоровья, разрабатывают комплексные экопрограммы и предлагают идеи для развития территорий.

Благодаря ежегодному конкурсу соцпроектов лучшие команды получают возможность реализовать свои инициативы. В этом году он установил рекорд по количеству заявок: всего представили 167 проектов, 37 из которых стали победителями.

ПАО Сбербанк

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