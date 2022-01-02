Фото: из сети Интернет
Лепка снеговиков – это всегда весело и задорно. Однако некоторые люди подходят к созданию снежных скульптур с особым пугающим креативом.
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Фото: из сети Интернет
Лепка снеговиков – это всегда весело и задорно. Однако некоторые люди подходят к созданию снежных скульптур с особым пугающим креативом.
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Комментарии
хааа снеговик кошку сожрал вот прикол хаааааа молодцы фантазия бурная
Не соглашусь фантазия больная! От таких в перспективе всего можно ждать, маньяк начинается с малого!
Продам снег для лепки, недорого.
Браво! Отличное чувство юмора))))))