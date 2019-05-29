Назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил об "исчезновении" секретной информации, сообщает РИА "Новости".
По его словам, она хранилась на серверах СНБО, но их кто-то забрал во время "смены власти".
"Серверы находились в этой комнате. Как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены", – констатировал Данилюк в видеообращении.
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но их кто-то забрал во время "смены власти"
Теперь надо найти российский след и ввести еще санкции
А нехай новые скидываются на безопасность и оборону страны.
Логика последнего времени такова, что во всем виноваты русские. Популярность растет.
Нужно научиться на этом зарабатывать.
Это называется продажной пропагандой.
Это называется, что назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) занимается продажной пропагандой
Пока назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк всего лишь заявил,что инвентарь для работы по безопасности и обороне страны стибрен и вывезен в неизвестном направлении.
Всё уже украдено до него.