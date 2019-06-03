Как выбрать велосипед и почему скупой платит дважды: советы эксперта

Более 200 лет велосипед остается одним из самых популярных видов транспорта во всем мире. Сегодня сложно представить ребенка, который не пробовал покрутить педали, да и среди взрослых в последнее время достаточно много поклонников велоспорта. Во Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, Amic.ru вспоминает историю изобретения велосипеда и рассказывает, на что обращать внимание при покупке современных "железных коней".

История велосипеда

Прародителем современного велосипеда стала первая двухколесная "машина для бега" (Laufmaschine), которую в 1817 году создал и запатентовал немецкий профессор барон Карл фон Дрез. Двухколесный "беговел" с деревянной рамой напоминал современный велосипед, но не имел педалей. В 80-е годы XIX века получили распространение так называемые "пенни-фартинги" или "гран-би" – первые педальные велосипеды с огромным передним и маленьким задним колесами. Эти транспортные средства довольно быстро устарели и потеряли популярность. В 1884 году английский изобретатель Джон Кемп Старли создал наиболее близкий к современному вариант двухколесного велосипеда с одинаковыми по размеру колесами и посадкой ездока по центру.

В России существует легенда о крепостном крестьянине Ефиме Артамонове, который еще в 1800 году изобрел велосипед и совершил на нем первый в мире велопробег, проехав около 2000 верст из Тагильского заводского поселка (ныне Нижний Тагил) в Москву.

Легенда гласит, что крестьянина послал к царю владелец завода Акинфий Демидов, который был сражен "диковинным самокатом". Александр I за изобретение даровал крестьянину и его семье свободу от крепостной зависимости. Долгое время эта история считалась правдивой, пока ученые не провели химический анализ железа, из которого был сделан велосипед Артамонова (экспонат хранится в Краеведческом музее Нижнего Тагила). Оказалось, что этот образец – самоделка конца XIX века, выполненная по английским образцам.

На протяжении двух веков велосипеды продолжали совершенствовать: появились модели с рамами из алюминия, затем из титана и углепластика, в 1983 году был изобретен велокомпьютер, а в начале 90-х годов XX века – индексная система переключения скоростей.

Какой велосипед выбрать

Разнообразие видов современных велосипедов поражает воображение, чаще всего по категориям их разделяют в зависимости от условий использования: дорожные – для езды по городу, горные – для путешествий по пересеченной и горной местности, BMX – для выполнения трюков и т.д.

По словам продавца-консультанта магазина "Спортивный мир" Алексея Гусева, барнаульцы чаще всего выбирают для себя горные велосипеды, которые считаются универсальными: подходящими как для города, так и для бездорожья.

"Горный велосипед – самый практичный. У него передний амортизатор, наличие передних и задних скоростей, чаще всего алюминиевая рама, посадка с наклоном вперед (у городского велосипеда прямая посадка), – говорит Алексей Гусев. – Также у горных велосипедов более широкие покрышки, что позволяет более комфортно чувствовать себя на проселочной дороге".

Наиболее распространенные и популярные в Барнауле марки велосипедов: Stels, Welt и Merida. Стоимость городских велосипедов Stels для взрослых начинается от 11 тысяч рублей, горные велосипеды стоят примерно на три тысячи рублей дороже. Детские велосипеды для самых маленьких можно купить за четыре тысячи рублей, велосипеды для 6-8-летних детей – за 6 тысяч.

Велосипеды Welt стоят от 20 тысяч рублей, Merida – от 30 тысяч.

"Stels – это российская марка, а Welt и Merida – иностранные марки с мировым именем, которые уже очень давно на рынке, – говорит Алексей Гусев. – Но мы платим не за марку. Импортные велосипеды действительно отличаются: каждая деталь имеет свою цену, и на Welt, и на Merida они более качественные".

Нужны ли аксессуары

Помимо велосипеда каждому велосипедисту понадобится шлем, который защищает головной мозг во время падений. Шлем стоит от двух тысяч рублей.

Существуют и другие аксессуары для велосипеда. По словам Алексея Гусева, самые необходимые из них – это специальные фонари, которые позволяют обозначить себя на дороге (цена от 400 рублей), велозамки (от 300 рублей) и крепления для бутылки с водой (от 300 рублей).

Покупать ли велокомпьютер, который показывает скорость, температуру, время в пути и расход калорий; детское кресло или специальную одежду, каждый решает исходя из своих индивидуальных потребностей. Отметим, что велокомпьютеры стоят от одной тысячи рублей, детские велокресла – от шести тысяч рублей, специальные шорты и футболки – порядка трех тысяч рублей.

Как выбрать велосипед и как за ним ухаживать

Главный параметр, который учитывается при выборе велосипеда, – рост человека. Велосипед нужно обязательно "примерить". Также стоит учитывать, как часто и в каких условиях вы планируете использовать велосипед. Нужно сообщить эту информацию консультанту, и он подберет оптимальный вариант.

Наиболее частые неисправности, с которыми сталкиваются велосипедисты, – это проблемы с цепью, передними и задними "звездами". Их приходится периодически менять. Стоимость деталей начинается от 500 рублей, мастер сервиса берет за работу минимум 150 рублей.

Чтобы велосипед прослужил дольше, за ним нужно ухаживать. Если катались по грязи, смойте ее водой с использованием моющего средства. Есть специальные препараты стоимостью от одной тысячи рублей, их хватает на 10 моек. Также время от времени нужно использовать специальные смазки для цепей и подшипников (от 400 рублей). Цепи смазывают каждые 80 км пробега, подшипники – раз в 1000 км.

"Чем дороже велосипед, тем меньше зазоры между деталями, и тем меньше туда попадает грязь. Соответственно, более дешевый велосипед придется отдавать в сервис уже через 300 км, а более дорогой – только через 1000 км. То есть чем дороже велосипед, тем он менее прихотлив в обслуживании. Сначала отдаешь больше, но потом получаешь больше удовольствия и реже все меняешь. Стараемся объяснить, в чем преимущества дорогих велосипедов", – рассказал Алексей Гусев.

Кстати, 3 июня в честь Всемирного дня велосипедов в магазинах "Спортивный мир" предоставляют скидку 20% на велоаксессуары.

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