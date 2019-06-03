Депутаты Республики Алтай направили законопроект в Госдуму РФ, который бы разрешал продажу алкоголя на туристических объектах, расположенных на землях лесного фонда. По мнению парламентариев, это необходимо для привлечения туристов в регион.

Как сообщает "Парламентская газета", изменения предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Утверждается, что документ разработан "в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов и формирования положительного имиджа регионального туризма".

По мнению депутатов, множество туристических объектов располагаются на арендных участках лесного фонда, поскольку досуг на природе наиболее распространен и доступен. Но на этих участках продавать алкоголь сейчас запрещено, что, по мнению инициаторов законопроекта, снижает туристическую привлекательность. Предложенные в Госдуме изменения позволят бизнесу получать лицензии на продажу спиртного в стационарных торговых объектах.

Республика Алтай входит в первую десятку регионов – лидеров по приему туристов в России. Ежегодно регион принимает на своей территории около 18-20% туристического потока Сибирского федерального округа.