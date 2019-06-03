Счетная палата РФ выяснила, что только 35 регионов России из 85 выполнили майские указы Владимира Путина по повышению зарплаты медработникам.

Медперсонал, согласно решению президента РФ, должен зарабатывать не меньше, чем средняя зарплата по региону, а при наличии высшего образования – вдвое больше.

Однако такие требования были нарушены в 50 регионах страны. Какие именно субъекты России не выполнили указы, не уточняется.

Также в вину Минздраву поставили низкий уровень исполнения расходов (68,9%) и недостижение целевых значений по продолжительности жизни, смертности от новообразований и удовлетворенностью населения качеством услуг.