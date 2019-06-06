Главы комитета по социальной политике ГД ФС РФ Ярослав Нилов выступил одним из инициатором законопроекта, предлагающего учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию, сообщает телеканал "Звезда".
Речь идет об условии досрочного выхода на пенсию до достижения пенсионного возраста. Там говорится о том, что страховой стаж мужчины для этого должен быть как минимум 42 года, а женщины – 37 лет.
При этом учитываются периоды временной нетрудоспособности, но ничего не говорится про период срочной службы в армии.
Во избежание "социальной напряженности" авторы законопроекта предлагают также включать в страховой стаж исполнение воинского долга по призыву.
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