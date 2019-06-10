Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пособия по уходу за инвалидами I группы повышаются с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".
Правда, это касается не всех, кто ухаживает за инвалидами, а только тех, кто трудоспособен, но не работает, потому что гражданам с ограниченными возможностями здоровья постоянно нужна поддержка.
При этом уход должен оплачиваться в том числе и людям, достигшим 80 лет и престарелым, нуждающимся по заключению врачей в постоянном постороннем уходе.
Авторы законопроекта, аргументируя предложение, напоминают, что во время послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент Владимир Путин предложил увеличить пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 10 тысяч рублей.
В то же самое время депутаты напоминают, что уход за такими больными ничем не отличается от ухода за другими инвалидами I группы и нуждающимся в нем престарелыми.
Комментарии
Издеваются...
я только "за" и зарплату работающим в 5-10 раз