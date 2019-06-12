Среда, 12 Июнь, 08:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,52
€ 73,04
Обь
453см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2019Дневник АТР-2019ЕГЭ-2019
Новости

Территории горбольниц №11 и №12 хотят благоустроить в Барнауле за 60 млн рублей

, ИА "Амител"
Проект сейчас находится на стадии согласования
Изображение: Яндекс. Карты

Изображение: Яндекс. Карты

Территории горбольницы №12 и городской клинической больницы №11 планируют благоустроить в Барнауле. Об этом Amic.ru сообщил главный специалист технического отдела Минздрава Алтайского края Андрей Чемерис.

"Это огромный проект, сейчас он находится на стадии согласования межведомственной комиссии. Его ориентировочная стоимость около 60 млн рублей. Проект включает систему освещения, асфальтирование, оборудование тротуаров, устройство ограждения, озеленение территории", – рассказал Андрей Чемерис.

Отметим, что горбольницы №11 и №12 занимают целый квартал на пересечении улиц Малахова и Юрина. Сейчас здесь также ведут капитальный ремонт одного из корпусов, в котором располагалось детское инфекционное отделение для больных с кишечными инфекциями. На состояние медучреждения горожане жаловались несколько лет, в мае начался ремонт, который должен завершиться к декабрю 2019 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.06.2019 07:35
- гость -

В главрвачи бы я пошёл, пусть меня научат...

0  0
12.06.2019 07:36
krash

Лучше бы решили проблему с очередями.
Или благоустройство именно для чередей и преднозначено? Чотбы приятнее было людям с вечера очереди занимать, ожидая несчастные 5 талончиков в сутки?

0  0
12.06.2019 08:04
- гость -

это новый министр здравозахоронения алтайского края "осваивает" деньги себе в карман. делать, естественно,будут свои люди, откат тоже не за горами...
вообще в МЗАК очень большие суммы стали фигурировать. откаты, соответственно, тоже значительно увеличатся. взять хотя бы якобы сговоры на рынке медикаментов. ФАС освобождает место для красноярцев, через которых уже полным ходом идет учеба медиков, поставки оборудования и медикаментов.
так что новый министр скоро станет золотым для АК

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:50
1,5 тысячи человек посетили квест-комнату "Сталинградская битва" на Алтае 0
07:34
Территории горбольниц №11 и №12 хотят благоустроить в Барнауле за 60 млн рублей 3
07:19
Какой праздник мы отмечаем 12 июня 4
07:03
Коттедж с бассейном в цоколе и зимним садом продают в Барнауле за 33,9 млн руб. 1
06:48
Спорт, туризм, дружба: зачем в регионе проводят фестиваль "Большой Алтай" 1
06:32
Красотка с приставкой супер: фото неземной Адрианы Лимы 3
06:17
31-градусная жара и грозы: какая погода будет в Алтайском крае на День России 0
06:01
Бизнесмен за 10 тысяч рублей: какой готовый бизнес можно купить в Барнауле 1
05:05
Сын Бари Алибасова: отца могли отравить 2
04:44
Чистый отток капитала из России в 2019 году удвоился 5
03:39
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2018 года 0
02:20
До 15 лет за "пьяные" ДТП: Совфед одобрил новые наказания 0
01:08
"Игра престолов" не попала в ТОП лучших сериалов 2019 года 0
00:26
Huawei выпустила миллион смартфонов со своей ОС 0
23:45
Биологи нашли растение, поедающее саламандр 1
23:24
Пелагея назвала причину смерти участника "Голоса" 0
23:02
Российский авторынок стал пятым по величине в Европе 0
22:48
Проверка Group-IB показала, откуда делали накрутку на "Голосе" 1
22:29
400 кг кокаина завезли с консервами в Санкт-Петербург 0
22:04
Зеленский уволил 15 губернаторов, а назначил 12 врио 2
21:40
Колокольцев решил уволить двух генералов из-за дела Голунова 1
21:27
СМИ: Полиция прекратила уголовное дело против Голунова 0
21:05
Легковушку "раздавили" фуры на трассе Барнаул – Бийск 0
20:41
На Алтае сожительница воткнула нож в плечо мужчине за упрек 0
20:29
Самосуд устроили над пьяным водителем после ДТП в Бийске 3
20:07
Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова 4
19:49
Скандального бийского депутата могут лишить мандата 0
19:32
Дневник АТР: Юрий Сысоев раскрыл секрет успеха "Галилео" и хитовых программ 1
19:08
Коротко о главном: борьба с русофобией через туризм и убийца абитуриенток
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 июня
19:00
Новый дилерский центр Jaguar Land Rover открылся в Новосибирске 0
18:49
Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина 6
18:27
84% россиян не считают главными символами России флаг, герб и гимн 4
18:25
"Надо вытаскивать детей на улицу": Роднина будет сотрудничать с Алтайским краем 1
18:01
Медведев: "Будущее – за четырехдневной рабочей неделей" 10
17:51
Бари Алибасов очнулся, но ничего не помнит 0
17:35
Экс-директора МБУ в Рубцовске ждет суд за присвоение более 240 тысяч рублей 0
17:22
Алтайские справедливороссы выдвинут в депутаты АКЗС партфункционера из села 0
17:14
Житель Алтая идет под суд за сожжение и утопление вещей своей бывшей жены 0
17:06
В Польше нашли бункер, где может быть Янтарная комната 0
17:02
Спикеры управленческого форума поделились идеями, как "прокачать" бизнес 3
16:50
Дневник АТР: кто оплачивает поездки ведущего "Вокруг света" Андрея Понкратова 1
16:33
Мужчина на Алтае спас незнакомку на мосту через Катунь 5
16:23
Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов США и Швеции 1
16:15
Трассу под Барнаулом перекроют на три часа из-за военных 0
16:04
Расходы россиян выше их доходов на 13,3 трлн рублей 10
15:50
Чем запомнился бывший руководитель Барнаула Анатолий Мельников 6
15:33
Легенды спорта и икра из облепихи: что было интересного на открытии форума АТР 1
15:24
Диетологи назвали три скрытые причины диабета 0
15:13
Молодой гость с юга России забил до смерти мужчину на Алтае из-за замечания 7
15:01
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.