Территории горбольницы №12 и городской клинической больницы №11 планируют благоустроить в Барнауле. Об этом Amic.ru сообщил главный специалист технического отдела Минздрава Алтайского края Андрей Чемерис.
"Это огромный проект, сейчас он находится на стадии согласования межведомственной комиссии. Его ориентировочная стоимость около 60 млн рублей. Проект включает систему освещения, асфальтирование, оборудование тротуаров, устройство ограждения, озеленение территории", – рассказал Андрей Чемерис.
Отметим, что горбольницы №11 и №12 занимают целый квартал на пересечении улиц Малахова и Юрина. Сейчас здесь также ведут капитальный ремонт одного из корпусов, в котором располагалось детское инфекционное отделение для больных с кишечными инфекциями. На состояние медучреждения горожане жаловались несколько лет, в мае начался ремонт, который должен завершиться к декабрю 2019 года.
Комментарии
В главрвачи бы я пошёл, пусть меня научат...
Лучше бы решили проблему с очередями.
Или благоустройство именно для чередей и преднозначено? Чотбы приятнее было людям с вечера очереди занимать, ожидая несчастные 5 талончиков в сутки?
это новый министр здравозахоронения алтайского края "осваивает" деньги себе в карман. делать, естественно,будут свои люди, откат тоже не за горами...
вообще в МЗАК очень большие суммы стали фигурировать. откаты, соответственно, тоже значительно увеличатся. взять хотя бы якобы сговоры на рынке медикаментов. ФАС освобождает место для красноярцев, через которых уже полным ходом идет учеба медиков, поставки оборудования и медикаментов.
так что новый министр скоро станет золотым для АК