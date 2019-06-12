Силуанов объяснил наращивание золота в резервах России

Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы участников "Примаковских чтений", поддержал курс Банка России и объяснил причины роста доли золота в резервах России, пишет "Российская газета".
Силуанов отметил, что резервные валюты волатильны, экономики, которые их эмитируют, накапливают огромные долги, а надежность золота "понятна".
"Корзинка с золотом — мне кажется, абсолютно правильное вложение резервов", — подчеркнул он.
Отмечается, что международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в 500 млрд долларов, при этом регулятор с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
С начала этого года стоимость золота в резервах выросла на 3 млрд долларов, достигнув почти 90 млрд (свыше 18% золотовалютных резервов).
Кроме того, вскоре после включения Международным валютным фондом национальной валюты Китая в корзину резервных валют ЦБ быстро прикупил большой объем юаней, его доля в международных резервах России колеблется около 15%. Одновременно, после ужесточения санкций со стороны США, Банк России распродал значительную часть активов в долларах, сократив их долю более чем вдвое и частично заместив покупками активов в евро.
Ранее сообщалось, что Россия стала рекордсменом по закупке золота в 2019 году. В общей сложности было закуплено 145,5 тонны золота за первую четверть 2019 года, что на 68% превышает показатели аналогичного периода 2018 года.
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