Организация объединенных наций представила демографический доклад о том, как будет меняться население Земли на протяжении XXI века, сообщает газета "Ведомости".
Эксперты ООН представили три варианта развития событий: пессимистичный, медианный и оптимистичный.
Согласно наименее благоприятному прогнозу население России может серьезно уменьшиться: с 145,8 млн человек в 2019 году до 100 млн в 2078-м и 83,7 млн – в 2100-м.
Медианный также предусматривает пусть не такую пугающую, но тем не менее внушительную убыль россиян – до 127,4 млн граждан в 2078-м и 126,1 млн – в 2100-м.
Оптимистичный же прогноз предполагает демографический взрыв во второй половине XXI века. Согласно ему, к 2058 году наметится рост населения РФ до 159,9 млн человек, который выльется в беби-бум и расширению числа россиян до 182,2 млн в 2100 году.
Также стоит обратить внимание на оценку численности населения Земли. По усредненным оценкам к 2050 году оно вырастет на 2 млрд людей, достигнув 9,7 млрд.
Кроме того, специалисты ООН считают, что Индия обгонит Китай по населению уже в ближайшее десятилетие – к 2027 году.
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