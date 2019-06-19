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ООН: население России может сократиться до 83,7 млн

, ИА "Амител"
Представлены два варианта прогноза численности россиян
Фото: screen-ad.ru

Фото: screen-ad.ru

Организация объединенных наций представила демографический доклад о том, как будет меняться население Земли на протяжении XXI века, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты ООН представили три варианта развития событий: пессимистичный, медианный и оптимистичный.

Согласно наименее благоприятному прогнозу население России может серьезно уменьшиться: с 145,8 млн человек в 2019 году до 100 млн в 2078-м и 83,7 млн – в 2100-м.

Медианный также предусматривает пусть не такую пугающую, но тем не менее внушительную убыль россиян – до 127,4 млн граждан в 2078-м и 126,1 млн – в 2100-м.

Оптимистичный же прогноз предполагает демографический взрыв во второй половине XXI века. Согласно ему, к 2058 году наметится рост населения РФ до 159,9 млн человек, который выльется в беби-бум и расширению числа россиян до 182,2 млн в 2100 году.

Также стоит обратить внимание на оценку численности населения Земли. По усредненным оценкам к 2050 году оно вырастет на 2 млрд людей, достигнув 9,7 млрд.

Кроме того, специалисты ООН считают, что Индия обгонит Китай по населению уже в ближайшее десятилетие – к 2027 году.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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