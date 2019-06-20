Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию "Европейская солидарность" политическим спецназом, который "не позволит вернуться в сторону России", сообщает РИА "Новости".
"Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity – политический спецназ, способный защитить наше государство!" – написал Порошенко в своем Twitter.
По его словам, фундамент украинской государственности заключается в армии, языке и вере.
"Сейчас пытаются армии нанести удар в спину, отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь", – заявил Порошенко.
Он также добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы "не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО".
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