В июне 2019 года при поддержке DFM Барнаул стартовал третий сезон уникального проекта – программа здорового образа жизни "ПАРК СПОРТА".
Жители города – вне зависимости от физической подготовки и возраста – абсолютно бесплатно могут участвовать в городских тренировках на свежем воздухе. Занятия будут проводиться профессиональными тренерами и фитнес-инструкторами в современном динамичном формате с музыкальным сопровождением.
Ведущие одной из самых танцевальных радиостанций DFM Барнаул 102.4 FM также примут участие в открытых тренировках. Уже 23 июня 2019 года совместно со всеми Настя Клеянкина поймает спортивный импульс города. Присоединяйся и ты!
График тренировок до 1 сентября 2019 года:
- Вторник 19:30 – функциональный тренинг
- Среда 19:30 – tabata
- Четверг 19:30 – strong by zymba
- Воскресенье 10:00 – mind & body
Место проведения тренировок – Парк спорта, ул. Энтузиастов, 12В.
Программа дает ориентир на здоровый образ жизни и направлена на привлечение горожан к систематическому занятию спортом.
Комментарии
Среда-танцы, а не табата!