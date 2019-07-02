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Сильнейшие: алтайское агентство недвижимости признали на всероссийском уровне

, ИА "Амител"
Агентство "Сити Трейд" привезло заслуженную награду с XXIII Национального конгресса, проходившего в Москве

Национальный конгресс Российской гильдии риелторов – это главное событие для специалистов рынка недвижимости. Сюда приезжают профессионалы со всей страны, чтобы обменяться опытом, быть в курсе главных новостей и тенденций на рынке недвижимости; знать, что нужно клиентам и как создавать условия для удовлетворения их потребностей и, соответственно, своих в плане увеличения количества сделок.

Конгресс всегда являет собой высокую концентрацию лучших профессиональных спикеров, актуальных мастер-классов, насыщенных полезной информацией, обучающих секций. 2019 год также не стал исключением. На протяжении четырех дней – с 12 по 15 июня – профессионалы рынка недвижимости были полностью погружены в деловую атмосферу мероприятия, кульминацией которого стало подведение итогов конкурса "Профессиональное признание".

Наиболее объективной является оценка профессиональной деятельности, которую дают коллеги "по цеху". Поэтому главным принципом конкурса "Профессиональное признание", проводимого в рамках Национального конгресса по недвижимости, является определение победителей профессионалами, знающими все тонкости и трудности искусства продажи недвижимости.

Конкурс проходит ежегодно с 1998 года. Его целью является привлечение внимания общества к людям и компаниям, работающим на рынке недвижимости. Успех в этой сложнейшей области предпринимательства интересен для общества еще и потому, что операции с недвижимостью имеют высокую социальную значимость.

Правила проведения конкурса имеют независимую демократическую основу. Это значит, что каждый профессиональный участник рынка – неважно, принадлежит он к Гильдии риелторов или нет – может принять в нем участие. 

 

Работа агентства недвижимости Алтайского края "Сити Трейд", принявшего участие в престижном конкурсе, оценена на грандиозном уровне. Генеральному директору Юлии Мордовиной был вручен диплом о включении компании в тройку лучших агентств недвижимости России. Для агентства это стало значимой победой на профессиональном пути и стимулом для дальнейшего развития.

Агентство недвижимости "Сити Трейд"
г. Барнаул, пр-т Социалистический 109, офис 107, 1 этаж
г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 16
Телефон: 8 (3852) 99-66-77
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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