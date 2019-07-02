Национальный конгресс Российской гильдии риелторов – это главное событие для специалистов рынка недвижимости. Сюда приезжают профессионалы со всей страны, чтобы обменяться опытом, быть в курсе главных новостей и тенденций на рынке недвижимости; знать, что нужно клиентам и как создавать условия для удовлетворения их потребностей и, соответственно, своих в плане увеличения количества сделок.
Конгресс всегда являет собой высокую концентрацию лучших профессиональных спикеров, актуальных мастер-классов, насыщенных полезной информацией, обучающих секций. 2019 год также не стал исключением. На протяжении четырех дней – с 12 по 15 июня – профессионалы рынка недвижимости были полностью погружены в деловую атмосферу мероприятия, кульминацией которого стало подведение итогов конкурса "Профессиональное признание".
Наиболее объективной является оценка профессиональной деятельности, которую дают коллеги "по цеху". Поэтому главным принципом конкурса "Профессиональное признание", проводимого в рамках Национального конгресса по недвижимости, является определение победителей профессионалами, знающими все тонкости и трудности искусства продажи недвижимости.
Конкурс проходит ежегодно с 1998 года. Его целью является привлечение внимания общества к людям и компаниям, работающим на рынке недвижимости. Успех в этой сложнейшей области предпринимательства интересен для общества еще и потому, что операции с недвижимостью имеют высокую социальную значимость.
Правила проведения конкурса имеют независимую демократическую основу. Это значит, что каждый профессиональный участник рынка – неважно, принадлежит он к Гильдии риелторов или нет – может принять в нем участие.
Работа агентства недвижимости Алтайского края "Сити Трейд", принявшего участие в престижном конкурсе, оценена на грандиозном уровне. Генеральному директору Юлии Мордовиной был вручен диплом о включении компании в тройку лучших агентств недвижимости России. Для агентства это стало значимой победой на профессиональном пути и стимулом для дальнейшего развития.
Агентство недвижимости "Сити Трейд"
г. Барнаул, пр-т Социалистический 109, офис 107, 1 этаж
г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 16
Телефон: 8 (3852) 99-66-77
Сайт