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Медведев ответил на обвинения президента Грузии в организации протестов

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что печально слышать такую риторику
Медведев выразил надежду, что грузинский народ разберется в ситуации / Фото: gisher.news

Медведев выразил надежду, что грузинский народ разберется в ситуации / Фото: gisher.news

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее обвинила РФ в организации протестов в стране, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.

Медведев назвал подобные заявления крайне непрофессиональными. По его словам, президент Грузии не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию.

Он подчеркнул, что печально слышать такую риторику от Зурабишвили.

Также он предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок.

"И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", — отметил Медведев.

По его мнению, ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами.

Медведев заявил, что протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии. Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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