Такой день. Жестокое убийство бабушки и внука и режим повышенной готовности в Белокурихе

О главных событиях страны и Алтайского края за 27 октября

27 октября 2026, 23:58, ИА Амител

Осенние листья / Фото: amic.ru

Прокурор выступил с ходатайством о посмертном признании Владислава Бенграфа, актера из Барнаула, и его супруги Евгении виновными в убийстве друг друга. Одновременно гособвинение предложило прекратить уголовные дела в связи со смертью обвиняемых. В прокуратуре считают, что вина каждого из супругов подтверждается материалами дела.

В Барнауле разыскивают водителя "Тойоты Карины", который вечером 26 октября устроил массовое ДТП с участием шести машин на проспекте Космонавтов в районе дома № 14. В результате пострадали два человека: пассажиры УАЗ и "Хавал". Госпитализация не потребовалась.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой придать официальный государственный статус Дню бабушек и дедушек, который ежегодно отмечают 28 октября. Гриб подчеркнул, что забота бабушек и дедушек — это не просто бытовая помощь, а серьезный вклад в формирование будущего поколения.

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства убийства 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. Неподалеку от дома нашли 32-летнюю мать погибшего мальчика с телесными повреждениями. Предполагаемый убийца преподавал математику. Его сожительница работала классным руководителем, а ее погибшая мать преподавала английский язык. Во время задержания мужчина заявил о неверности супруги и рассказал, что якобы собирался покончить с собой.

В Барнауле началась подготовка к обустройству площади Свободы для проведения новогодних мероприятий. 2026 год барнаульцы также встречали на площади Свободы, где установили главную городскую елку и обустроили новогодний городок. Праздничное пространство объединяет площадь, парк культуры и отдыха "Центральный" и улицу Мало-Тобольскую, где проходят основные городские новогодние события.

В Белокурихе Алтайского края с 17:00 27 октября введен режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Власти рекомендовали ограничить прогулки по лесу, отказаться от туристических походов с ночевкой в палатках и не отпускать детей одних на улицу в темное время суток.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростков на 13-летнего мальчика в Рубцовске Алтайского края. По сообщениям в соцсетях, ребенка избили двое сверстников, которые находились на улице с собакой бойцовой породы.