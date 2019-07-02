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Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит

, ИА "Амител"
Экономическое и юридическое образование по-прежнему в рейтинге самых популярных
Студентка / Фото: file.army

Студентка / Фото: file.army

Экономическое и юридическое образование – приоритет для многих абитуриентов и их родителей. Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, где в регионе можно на бюджете получить диплом бакалавра по данным направлениям и сколько будет стоить, если учиться платно. Напомним, что приемная кампания в вузах завершится 26 июля. А уже с 27 июля начнут формировать списки на зачисление на бюджетные места.

АлтГУ

В "классическом" университете традиционно один из самых высоких конкурсов среди поступающих на направления "Экономика" и "Менеджмент". Одна из причин — небольшое количество бюджетных мест. Так, в 2019 году по направлению "Экономика" предоставлено 9 бюджетных мест; "Менеджмент" — 6 бюджетных мест; "Государственное и муниципальное управление" — 8 бюджетных мест; 
"Юриспруденция" — 17 бюджетных мест.

Платное обучение на очной форме по экономическим направлениям обойдется студенту и его родителям в 107 420 рублей в год,
по юриспруденции – 117 850 рублей,
"Судебная и прокурорская деятельность" (специалитет) – 118 900 рублей.

Ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Назаров:

"Традиционно мы регистрируем большой конкурс на многие гуманитарные направления подготовки. Лидерами являются "экономисты". В 2018 году конкурс по направлению "Менеджмент" составил 37,5 человек на место, а по "Экономике" — 42. Среди тех, кто поступает на льготных основаниях по квоте также был конкурс на эти направления – от 11 до 15 человек на место".

Он также подчеркнул, что в первую очередь такой конкурс связан с небольшим количеством бюджетных мест. Если проанализировать количество заявлений, поданных абитуриентами, то вырисовывается иная картина.

"На девять бюджетных мест "Экономики" было подано 378 заявлений — отсюда и конкурс – 42 человека. А на 110 мест Физико-технического факультета – 495 заявлений, конкурс – 4,5 человека на место. То есть, конкурс меньше, а желающих учиться на ФТФ – больше".

АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В этом вузе бюджетные места по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное направление" не предусмотрены. Стоимость же платного обучения по этим направлениям — около 93 500 рублей в год.

АГАУ

Бюджетные места по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Товароведение" в Аграрном вузе тоже не предусмотрены. Но здесь можно поступить на бюджет на специальность "Преподаватель экономических дисциплин в средне специальных учебных заведениях". Выделено 18 бюджетных мест.

Стоимость обучения по внебюджетному набору (очная форма) – 87 000 руб.

РАНХиГС

Здесь бюджетных мест на популярные направления "Экономика" и "Юриспруденция" больше, чем в "классическом" вузе:

Так, по направлению "Экономика" в 2019 году предусмотрено 15 бюджетных мест, "Государственное и муниципальное управление" — также 15, "Юриспруденция" — 20 бюджетных мест.

Платное обучение по всем направлениям на очной форме обойдется родителям студента в 106 760 рублей в год. Однако в РАНХиГС предусмотрены скидки. Минимальная сумма за год может опуститься до 73 664 рублей. Подробнее можно узнать на сайте РАНХиГС в разделе "Особые возможности".

Ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Пономарева:

"В Академии ежегодно увеличивается количество бюджетных мест. Для тех, кто все же не смог поступить на бюджет, но имеет высокие баллы по ЕГЭ или был участником нашего проекта "Школа больших возможностей" в 10-11 классах, предоставляется скидка на все четыре года обучения. Она может составлять от 5 до 31%. Отучившись, ребята получают московский диплом. А еще во время обучения более 80% студентов получают приглашение на работу".

ВЗФЭИ (Алтайский филиал)

В Алтайском филиале Финуниверситета ведется прием абитуриентов на следующие профили бакалавриата:
- по направлению "Экономика" (профили "Финансы и кредит", "Учет, анализ и аудит", "Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов")
- по направлению Менеджмент (профиль "Менеджмент организаций").

На все направления есть бюджетные места на очную форму обучения.
По направлению "Экономика" предоставлено 15 бюджетных мест, на "Менеджмент" — 10.

Чтобы учиться заочно придется заплатить 49 646 рублей в год. Платное обучение на очной форме обойдется в 99 900 рублей. А очно-заочная форма обучения - 55 000 рублей.   

При поступлении на бюджетной основе студентам выплачивается стипендия, предоставляется общежитие, юношам – отсрочка от армии.

Обратите внимание: в ВЗФЭИ последний срок подачи документов на бюджетные места по результатам вступительных испытаний — по 20 июля 2019 года. Более подробная информация об условиях приема размещена на сайте pr.altai@fa.ru.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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