Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Реконструкция Центрального рынка идет уже третий год. Осенью 2019 года, обещают владельцы, новый "Старый Базар" будет открыт. Сейчас здесь идет установка современных павильонов и почти построен мост через Барнаулку.
Как ранее писал Amic.ru, в здании "Старого Базара" будет работать продуктовый рынок площадью 3400 квадратных метров, ресторан и кофейня. На территории появится парковка на 170 машин и обустроенная набережная. На "Старом базаре" планируют проводить ярмарки, мастер-классы и гастрономические фестивали.
Комментарии
Фото сделано во время обеденного перерыва установщиков супер современных павильонов, и мостостроителей? Многотысячные толпы туристы ньюАрбатен видимо тоже по кафам шастают,средние зарплаты,да пенсии тратют!
депутат попов и его дочь подсчитывают лярды прибыли
Туристический кластер? Покажите человека, который додумался назвать "ЭТО" туристическим кластером. Сейчас туда только бюджетников можно загнать палкой, чтобы пофотографировать их веселые лица на солнцепеке для журнала "Дугин и Ко"
Сделали бы там Икею, были бы толпы "туристов", ожил бы "кластер".
Как славненько будут чувствовать себя продавцы в железных коробках на летнем солнышке при отсутствии теплоизоляции металлокровли и под тепличным поликарбонатом.......Дешево, сердито, инженерно - "гениально"......
Злой гостье
А ИКЕЕ-то он нужен этот "кластер" ???
вы не поняли на ЭТОМ месте поставить магаз Икеи, я за...
11.07.2019 08:54
- гость -
А как им весело будет зимой...
А вообще - кошмар кошмарный. И все закатано, ни деревца, ни тени... Интересно, кто по доброй воле туда вообще нос сунет?
Таки все за Икею. Одна Икея против (((((
Одна Икея против (( надо ее убедить насильно
Выглядит не лучше чем раньше, металлические коробки просто ужасные, представляю какое там пекло сейчас