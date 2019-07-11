Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Реконструкция Центрального рынка идет уже третий год. Осенью 2019 года, обещают владельцы, новый "Старый Базар" будет открыт. Сейчас здесь идет установка современных павильонов и почти построен мост через Барнаулку.

Как ранее писал Amic.ru, в здании "Старого Базара" будет работать продуктовый рынок площадью 3400 квадратных метров, ресторан и кофейня. На территории появится парковка на 170 машин и обустроенная набережная. На "Старом базаре" планируют проводить ярмарки, мастер-классы и гастрономические фестивали.