Житель Новоалтайска, работающий водителем мусоровозам, обвиняется в причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"13 мая 2019 года 37-летний обвиняемый привез на городскую свалку, находящуюся в Первомайском районе, мусор для разгрузки. Перед движением задним ходом своего автомобиля он не убедился в отсутствии препятствий на пути его следования", — говорится в сообщении ведомства.

В итоге водитель совершил наезд на 49-летнего мужчину, занимавшегося сбором вещей на свалке. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Водитель вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

Похожая история произошла в ноябре 2012 года в Барнауле. Водитель мусоровоза на полигоне твердых бытовых отходов (на пр.Космонавтов) сдавал задним ходом и не заметил мужчину.

В апреле этого года водитель мусоровоза насмерть задавил велосипедиста в Барнауле.