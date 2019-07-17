Мощный ливень, обрушившийся на Новосибирск 16 июля, привел к отключению электроэнергии в 2154 объектах, сообщает пресс-служба мэрии.

Восстановить подачу электроэнергии удалось в кратчайшие сроки в большинстве домов, за исключением тех, которые питает подстанция в Заельцовском районе.

Обильные осадки доставили и другие проблемы сибирякам. В частности, водой затопило подвал социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Виктория". Воду оперативно откачали.

Еще 19 жалоб на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступили на протекание кровель. Информацию о них передали в управляющие организации.