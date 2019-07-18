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Нашли только обувь. Двухлетний ребенок пропал в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Маленького мальчика потеряли из виду у реки Чуя
Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Двухлетний ребенок пропал у реки Чуя в Онгудайском районе, сообщает 18 июля пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Ребенок ушел на прогулку с братом и сестрой в селе Иодро. Понадеявшись друг на друга, они упустили его из виду.

Поиски успехом не увенчались. Родственникам удалось найти только обувь мальчика. Она лежала на берегу реки.

Сейчас организована масштабная поисковая операция. В ней участвуют спасатели, полицейские, представители администрации и местные жители.

По факту безвестного исчезновения ребенка следователи инициировали процессуальную проверку. Они опрашивают местных жителей, выясняют сведения о семье ребенка, а также обстоятельства, при которых трое несовершеннолетних детей остались без присмотра взрослых.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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