Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает желающих отведать свежей черной смородины на свои площадки.

Реализовывать ягоду будут по цене 160 рублей за один килограмм. Правда, покупателю ее сначала придется собрать.

Для этого следует прийти на одну из двух площадок. Первая находится по адресу Змеиногорский тракт, 120 (Поселок Садоводов). Туда можно добраться на маршрутках №33 и №51 (остановка Школа Садоводств).

Вторая также располагается на Змеиногорском тракте – ЭПО №2 (Шадрино). Почти до нее ходят автобусы №118 и №119 (выйти на остановке Степное-2, а затем повернуть на противоположной стороне от озера).