Кружок журналистов открыли в исправительной колонии на Алтае

В исправительной колонии № 10 УФСИН России по Алтайскому краю открыли кружок журналистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Осужденных обучают навыкам создания газетного номера и видеосюжета, развивают их интеллектуальные и творческие способности, воспитывают толерантность и уважение к читателям и слушателям", – рассказали в управлении.

Задействовано порядка 20 человек. Как правило, это осужденные, занимающиеся созданием газеты "Десятая параллель", которую в колонии выпускают на протяжении пяти лет. В качестве корреспондентов, фотографов, художников-оформителей и дизайнеров выступают осужденные.

Среди членов кружка – и осужденные, занятые на ТВ-студии "Новое видение". Телевизионную студию в ИК-10 открыли в 2018 году. Сбором и обработкой видеоматериала, подготовкой новостных сюжетов для кабельного телевидения осужденные занимаются самостоятельно.

По словам заместителя начальника колонии подполковника внутренней службы Андрея Лудана, кружок журналистов создали для повышения качества работы газеты и телевидения учреждения, а также для привлечения в ряды "журналистов" новых осужденных.

Занятия кружка проводятся ежедневно. Часть времени отводится на теорию, после чего знания закрепляются на практике.

В прошлом году заключенные сняли мультфильм о лебеде-наркомане и победили на конкурсе ФСИН.