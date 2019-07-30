Каждому человеку нужен отдых, а еще лучше проводить отдых с пользой для восстановления или поддержания здоровья. Ничто так не может укрепить иммунитет человека в целом, как санаторий. А способствует этому комплексный подход, где применяются не только максимально природные лечебные факторы, но и сбалансированное питание, и дополняет это все лечебная физкультура.

Немаловажную роль играет месторасположение санатория. Белокуриха станет идеальным местом для вашего отдыха. Она находится в предгорьях экологически чистых алтайских гор, где целебен и воздух, и вода. К слову, главный лечебный компонент горного воздуха – легкие аэроионы по своей концентрации здесь вдвое превышают содержание в воздухе знаменитого швейцарского курорта Давос. Именно в Белокурихе находится санаторий Центросоюза РФ – современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с богатым опытом работы. Сейчас самое время позаботиться о качественном отдыхе по выгодной цене на осенне-зимний период. В санатории Центросоюза действует спецпредложение – скидка 15% при раннем бронировании.

Акция "Раннее бронирование"

Правила действия специального предложения:

Период действия специального предложения: с 03.06.2019 по 25.12.2019 г.

Период бронирования и оплаты не позднее 30 дней до даты заезда.

Дата заезда в период с 26.08.2019 по 25.12.2019 г. (включительно).

Условия действия специального предложения: при бронировании санаторно-курортных путевок на срок не менее десяти дней и путевок "Оздоровление и отдых" на срок не менее пяти дней предоставляется скидка в размере 15% от действующего тарифа на размещение во всех категориях номеров, при условии 100% предоплаты.

На брони, заявленные в рамках данного предложения, не распространяются иные скидки и специальные предложения, предоставляемые санаторием. Предложение не распространяется на онлайн-бронирование на сайте санатория.

Санаторий оставляет за собой право приостановить действие данного предложения в любой момент, без предварительного уведомления.

Уникальность Белокурихи можно описывать бесконечно. Мягкий климат, количество солнечных дней, сопоставимое с курортами Кавказа и Крыма, позволяют активно проводить время на природе круглый год. Термальная минеральная вода из древних пластов имеет в своем составе азот, кремний и небольшое количество радона. Все это в своей совокупности делает ее основным лечащим средством курорта Белокуриха. Здесь уже сама природа исцеляет, дополняет же эффект первоклассная поддержка профессионального медперсонала санатория Центросоюза.

Все, чем гордится и славится Белокуриха, можно отыскать в санатории Центросоюза: термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, мед, уникальный климат и, конечно, чистейший горный воздух.

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе – это:

современная многопрофильная здравница;

мощная лечебно-диагностическая база;

50-летний опыт санаторно-курортного лечения;

196 номеров различных категорий;

одно из лучших местоположений на курорте – в самом сердце Белокурихи;

индивидуальный подход к каждому гостю;

один из самых больших плавательных бассейнов на курорте;

большая благоустроенная территория с парковой зоной;

круглогодичная работа.

Преимущества санатория Центросоюза в г. Белокурихе или почему гости выбирают нашу здравницу:

Выгодное расположение

Одно из главных преимуществ санатория – это его расположение. Центросоюз находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги. 50-летний опыт санаторно-курортного лечения

Современная лечебная база, собственная диагностическая база внутри санатория, практический опыт и высокая квалификация персонала санатория позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления. Плавательный бассейн с термальным комплексом

В апреле 2019 года состоялось открытие обновленного плавательного бассейна санатория Центросоюза. Бассейн зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокурихи – это всегда являлось главным преимуществом санатория. Бассейн размером 24х12 м имеет глубину от 1,38 до 2 м, постоянную комфортную температуру поддерживает современная система климат-контроля и вентиляции. Термотерапия – очень важное направление в оздоровлении организма при санаторно-курортном лечении. Турецкий хамам и сауна расположены перед плавательным бассейном, что делает посещение более комфортным и полезным для здоровья. Компактность санатория

Санаторий компактный, что позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. В санатории есть все необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года. Все корпуса санатория соединены между собой теплыми переходами. Отдых с детьми

В нашем санатории созданы все условия для комфортного отдыха детей (детская комната, аниматоры, детский игровой комплекс, ежедневные веселые развлекательные программы). Большая территория

Благоустроенная территория с тенистой парковой зоной, газонами, декоративными насаждениями, качелями, уличными тренажерами и фонтаном располагает к восстановительному отдыху. Рядом с санаторием расположена парковка для автомобилей. Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе получил сертификат Национальной курортной ассоциации и признан санаторием премиум-класса.

В 2018 году Национальная курортная ассоциация впервые, по поручению правительства, оценивала лечебные базы здравниц. По итогам сертификации и системы оценки санаторно-курортных организаций, с присвоением категорий качества, 10 санаторно-курортных учреждений были удостоены оценки "Национальной Курортной Ассоциации", из них семь здравниц расположены в городе-курорте Белокурихе, санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе вошел в четверку лучших здравниц, отмеченных наивысшей оценкой, категории А "Премиум" и набрал 443 балла.

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе уже более 50-ти лет специализируется на профилактике и лечении заболеваний:

сердечно-сосудистой системы;

нервной системы;

костно-мышечной системы и соединительной ткани;

заболеваний органов пищеварения;

органов дыхания;

заболеваний кожи;

мочеполовой системы;

заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ;

женских половых органов.

Бальнеолечение

В санатории Центросоюза есть собственное бальнеологическое отделение, оснащенное современным профессиональным медицинским оборудованием, в котором предоставляются водные процедуры практически всех существующих видов. Среди них лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лечебных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и т.д. Для тех отдыхающих, которым противопоказано общее воздействие на организм, предоставляются двух- и четырехкамерные ванны. В 2019 году полностью обновился кабинет гидропатии.

На территории санатория расположен комплекс открытых бассейнов: основной бассейн размером 1х8 м и детский бассейн размером 6х5 м. Глубина: взрослая чаша – 1,15-1,45 м, детская чаша – 0,6 м. При чаше детского бассейна установлена горка "тобогган" высотой 2,5 м. Это отлично подойдет для семейного отдыха с детьми. Территория с шезлонгами вблизи бассейна придется по душе любителям красивого загара.

В санатории Центросоюза в г. Белокурихе оздоровление при помощи процедур с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест. Гости получают процедуры на основе пантового сырья и многие незамедлительно ощущают оздоровительный эффект и прилив сил.

Комфортное проживание обеспечивают высокие стандарты номерного фонда санатория. Он представлен в удобных вариантах для семейного, индивидуального и корпоративного размещения. Гостям предоставляется возможность большого выбора номеров от "Стандарта" до "Апартаментов". Корпуса соединены между собой теплыми переходами.





На высоком уровне и питание – оно осуществляется по системе "шведский стол". Гости получают разнообразное, вкусное и здоровое трехразовое питание с высококлассным обслуживанием. Качественные продукты, правильная обработка, изумительный вкус и красивое оформление – все, что нужно для хорошего аппетита, крепкого здоровья и прекрасного настроения наших гостей.

Для досуга отдыхающих предусмотрены разнообразные площадки: бильярд, настольный теннис, уличные тренажеры, волейбольная площадка, детский игровой комплекс. В вечернее время можно посетить культурно-развлекательный комплекс "Даймонд холл", где проводят шоу-программы, дискотеки, танцевальные вечера и караоке.

Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокурихе

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 45

Телефон 8 8001000975

Сайт centrosouz.ru

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