Умерла самая умная собака в мире, понимавшая более тысячи слов

Умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser), которая знала более тысячи слов, за что ее называли самой умной собакой в мире, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Independent.

Бывший психиатр Джон Пилли, проживающий в штате Южная Каролина (США), разработал уникальную методику дрессировки своей собаки. Он взял Чейзер в 2004 году и в течение трех лет тренировал по четыре-пять часов ежедневно, показывая ей разные предметы и произнося их названия около 40 раз, а затем прятал и просил найти.

Мужчина использовал для обучения 800 мягких игрушек, 116 шаров, 26 фрисби и различные пластиковые предметы. В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова.

Дочь Пилли, которая помогала ему дрессировать собаку, называет эксперимент отца "неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных". По ее словам, Чейзер могла различать имена собственные и нарицательные.

Чейзер умерла в возрасте 15 лет от естественных причин, ее похоронили на заднем дворе дома. Сам же хозяин собаки скончался за год до этого, ему было 89 лет.