Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай рассказал, что реконструкция вокзального комплекса в Барнауле стартует в 2020 году, сообщает "Интерфакс".
По его словам, проектирование объекта уже находится на завершающей стадии.
Внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые будут направлены на улучшение условий для пассажиров.
Так, в проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения, для того чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.
Сначала пройдет реконструкция вокзального комплекса с использованием "старого здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пассажиров дальнего следования и "нового здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пригородных пассажиров.
Далее пройдут работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры и реконструкция самой привокзальной площади.
Инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги в 2019 году составят не менее 17 миллиардов рублей.
Комментарии
Сколько плитки и асфальта. Представляю как на этой сковороде будет жарко летом и холодно зимой. В РЖД кто-то очень сильно ненавидит деревья или это паранойя по поводу терроризма?
тоже в первую очередь увидела что рощицу вырубят
деревья рубят чтобы отлить негде было. сам понимаешь вышел с поезда или долго ждешь отлить негде а тут туалет платный
То есть на электричку с чемоданами теперь чертикуда топать? Прям все для людей.
29.07.2019 12:46
петух с докучаево
Так себе причина.
Если бы при реконструкции опустили железнодорожные пути вниз, то не надо было бы строить планы по тоннелю под ними. Виадук и все.
Гигантская парковка вместо сквера - это дурь
Вот на ЭТО деньги есть, а на строительства моста в этом месте нет.
Зачем делать такую огромную стоянку, если она платная и на ней не бывает более 15 машин???
В общем резюмируем, проект туфта, горожане не согласны с появлением в городе очередной асфальтобетонной сковородки.
Да просто не логично лишить вокзал подъезда авто. Ладно Вы наложили на людей, которые багажи тяжелые должны таскать через всю эту бетонную ересь, а как же люди с органиченной подвижностью?
Помню была ситуация с переломом ноги, пришлось на поезде ехать, так до вокзала доехал потом была пороблема спуститься по ступенькам и подняться. А теперь еще целый квартал топать.
Повторюсь по поводу электричек - там вообще засада, Видели сколько всяких дачников с сумарями прутся? (для справки - кассы это справа многоэтажное здание, там же и вход официальный).
А ко мне теща вдруг приедет, с сумарями тяжеленными - тащить в такую даль на стоянку на другой части вокзала, за которую еще и платить придется. за чтооо?
17 мать их миллиарда рублей! Да на проекте Ауруса всего 12 млд украли.
Проектировщики, в себя придите! Зачем эти все клумбы??? Где роща?? Ну почему нельзя у людей спросить что им лучше? Почему не сделать несколько макетов и дать людям на обсуждение и голосование? Не надо делать нам как лучше, оставьте нам как хорошо! Лучше бы действительно мост через вокзал спроектировали..
29.07.2019 15:09
- гость -
Мост через вокзал, весьма дерьмовая идея.
Может лучше здание Речного вокзала отреставрировать, сделав его вторым по значимости символом города, после Дома под шпилем и доделать набережную на р. Обь?
14:42 т.е. во всех городах с электрички/тепловоза имеете возможность сразу пересесть в другой транспорт?
Уверяю, в любом городе придется потопать хоть до метро, хоть до такси.
В деревнях, да, весь транспорт в одном загоне