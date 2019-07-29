Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай рассказал, что реконструкция вокзального комплекса в Барнауле стартует в 2020 году, сообщает "Интерфакс".

По его словам, проектирование объекта уже находится на завершающей стадии.

Внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые будут направлены на улучшение условий для пассажиров.

Так, в проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения, для того чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Сначала пройдет реконструкция вокзального комплекса с использованием "старого здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пассажиров дальнего следования и "нового здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пригородных пассажиров.

Далее пройдут работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры и реконструкция самой привокзальной площади.

Инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги в 2019 году составят не менее 17 миллиардов рублей.