Налоговая инспекция № 15 по Алтайскому краю подала в суд иск о признании банкротом ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан", сообщает "Коммерсантъ".

Обращение связано с просроченной задолженностью по налогам. Ее точную сумму не называют, однако известно, что в марте 2019 года налоговики добивались от компании выплаты 4,8 млн рублей налога на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.

ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан" создано в 1988 году алтайским бизнесменом Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику, а также другие зерноперерабатывающие и пищевые предприятия. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino.

Холдинг работает во всех ценовых сегментах, производство макарон – около 25 тыс. тонн в год, или приблизительно четверть от всего объема производства макарон в Алтайском крае.

По итогам 2017 года бренд Granmulino занимал восьмое место по объему розничных продаж макарон в России с долей около 4% (1,25 млн тонн общей стоимостью 79,3 млрд руб.).