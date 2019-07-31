Налоговая инспекция № 15 по Алтайскому краю подала в суд иск о признании банкротом ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан", сообщает "Коммерсантъ".
Обращение связано с просроченной задолженностью по налогам. Ее точную сумму не называют, однако известно, что в марте 2019 года налоговики добивались от компании выплаты 4,8 млн рублей налога на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.
ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан" создано в 1988 году алтайским бизнесменом Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику, а также другие зерноперерабатывающие и пищевые предприятия. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino.
Холдинг работает во всех ценовых сегментах, производство макарон – около 25 тыс. тонн в год, или приблизительно четверть от всего объема производства макарон в Алтайском крае.
По итогам 2017 года бренд Granmulino занимал восьмое место по объему розничных продаж макарон в России с долей около 4% (1,25 млн тонн общей стоимостью 79,3 млрд руб.).
Комментарии
Да зачем оно Нам нужно это грнаулимо!
походу кто-то присмотрел сибе этот бизнес?
какой бизьнес то. их даже в ленте не продают
31.07.2019 14:03
петух с докучаево
в ленте многа чё не продают и чё теперь
Мутное дело. Налоговой пора бороться с разрывами НДС , крупный бизнес кошмарите а мелочь как рисовала НДС так и рисует! Только банкиры их блокируют.
Ну так значит надо налоги раз в десять понизить, чтобы предприятия работали и не банкротились... именно из-за налогов
31.07.2019 13:57
месный
ты когда уже выпустишь свою книжечку научно-фантастических рассказов?
31.07.2019 14:12
- гость -
Наскока я в курсе выпускает макароны Поспелихинская Макаронная Фабрика, так-же участвует Поспелихинский ХлебоКомБиНат в этом деле, элеватор там. Продажу ведёт ООО ТД Алтан.
Каким боком сюда приплетают ЗАО НПФ Алтан?
31.07.2019 14:19
месный
а ФНС не все равно ,кто платить будет? Это ж - ОПГ! Поставили на счетчик и будут руки выкручивать, пока сам в петлю не залезешь.
Месный, как школу закончишь так поймешь, что ЗАО может выступать владельцем нижеперечисленных ООО
31.07.2019 15:53
Иsтина
Да чё правда чтоли? Ахренеть! И чё?
Да ничо... налоги платить надо вот чо.
И русский язык учить некоторым
Вот оно чо, значит на конкурсы разных мисок гранмулиновских деньги есть, на гостиничку улитка есть, а на налоги нет.
"их даже в ленте не продают" - Петух с докучаево - а у нас че, на Ленте свет клином сошелся? ДАЖЕ в ленте.....тьфу. Зато в ленте продают 365 дней - продукцию за качество которой рсстрел полагается, и слава богу тлько там продают. Так же как в Ашане "каждый день" и в марийке "бери больше живи меньше"
У Гранмулино качество очень сильно упало, перестал покупать их. 365 дней наверное сейчас даже получше будет. А начинали очень даже неплохо, делали из действительно твердых сортов пшеницы, а не не понять из каких как сейчас.
31.07.2019 16:49
Иsтина
Йа не на уроке диктанд пишу, а ты не училко!
Если написать малако - оно от этого кислым не станет, а имеющим моск ясно что это.