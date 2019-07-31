Администрация Бийского района проинформировала граждан об угрозе распространения бешенства.

Лабораторно подтвержден этот диагноз у дикого барсука, обнаруженного в селе Ненинка Солтонского района 15 июля. Зараженный зверек успел забраться на подворье граждан, подвергнув их риску заражения.

Несмотря на все проведенные профилактические ветеринарные и санитарные мероприятия, существует вероятность, что заболевание передалось другим животным.

В связи с этим людей информируют, что в целях безопасности следует не допускать безнадзорного содержания собак и кошек, а также проводить их вакцинацию.

Бешенство — острая инфекционная болезнь. Развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным. Характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением. Приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге — к смерти.

Основной источник инфекции для человека – собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и других.

Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей в конце инкубационного периода (до начала проявлений у них признаков болезни).