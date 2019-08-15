Воспитанием гармонично развитой личности займутся на Алтае по программе "Образование"

Реализацию нацпроекта "Образование" в Алтайском крае обсудили в ходе заседания под председательством губернатора региона Виктора Томенко, сообщается на официальном сайте края.

В регионе разработаны и действуют восемь региональных проектов в рамках нацпроекта: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого" и "Социальная активность". Общий объем финансирования данных проектов превышает 3,8 млрд рублей.

"Определены две цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, вторая цель – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций", – рассказала зампред правительства края Ирина Долгова.

О задачах и текущей работе также доложил министр образования Алтайского края Максим Костенко, рассказавший о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Так, на условиях софинансирования к 2024 году в регионе создадут более 300 центров образования цифрового и гуманитарного профиля в сельских школах и в малых городах. В Барнауле построят две школы, в Бийске – одну, а также в селах Усть-Волчиха Волчихинского района, Заводское Троицкого района, Шаршино Тюменцевского района и пристройку на 150 мест к Ремзаводской школе Павловского района.

Будет продолжено строительство школ и на деньги краевого бюджета. В рамках региональных программ все образовательные организации края будут подключены к высокоскоростному интернету, сотня сельских школ обновит материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом, более 50 тысяч детей будет охвачено дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности.

Начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова рассказала, что проект "Социальная активность" направлен на усиление вовлечения в общественную деятельность школьников и студентов – их число планируется увеличить с 50 до 80 тысяч человек. В декабре 2019 года в крае будет открыто региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов, объединяющей лидеров и активистов.

Всего инвестиции в нацпроекты на Алтае за шесть лет составят 140 млрд рублей.