Ревнивец задушил поясом халата возлюбленную в Горно-Алтайске

Следователи задержали жителя Горно-Алтайска, подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, 12 августа текущего года пьяный мужчина на почве ревности накинул на шею сожительницы пояс халата и принялся душить. В результате она скончалась от асфиксии.

Гражданину грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о его аресте до завершения расследования. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.