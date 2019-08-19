Легкомоторный самолет разбился в Самарской области

Крушение самолета ЯК-СП-55 случилось днем 18 августа в двух километрах от села Подстепки в Ставропольском районе, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате ЧП погиб 49-летний пилот легкомоторного воздушного судна.

После падения на землю самолет загорелся. Его потушили прибывшие пожарные.

По предварительным данным, полет был несанкционированным. ЯК-СП-55 взлетел с частного аэродрома в населенном пункте Подстепки, рядом с которым и разбился.

Причины авиакатастрофы выясняют эксперты. На месте происшествия работает оперативная группа.