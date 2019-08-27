Водителя авто Land Rover, отправившего Hyundai в электроопору, разыскивают в Барнауле

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает водителя автомобиля Land Rover, который не уступил дорогу и тем самым спровоцировал ДТП на улице 40 лет Октября в районе дома № 12, сообщили в ведомстве.
"16 августа в 07:30 утра произошло столкновение транспортных средств. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Land Rover, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу машине, двигающейся по главной", – рассказали в ГИБДД.
В результате удара Hyundai Solaris отлетел и врезался электроопору. Пострадали водитель и пассажир.
Кроме того, была задета стоящая на парковке Toyota Highlander.
Водитель автомобиля Land Rover разыскивается в рамках проведения проверки по административному материалу № ОП9-8146.
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефонам: 393-605, 393-554 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 110.
Также Госавтоинспекция разыскивает свидетелей гибели девушки на пешеходном переходе в Барнауле.
Комментарии
Не понял, если фото нашли, значит личность установили? И что, он исчез из дома?
Ленд Ровер жигули чтоль, что найти не могут, не тысячи их в крае
Не ФИО, не гос.номера. Кого ищут то? Если это фото среднего водителя Ленд Ровера в вакууме, то это не так - им по 21 году и это бабы с силиконовыми губищами.
На нашего Буншу похож!
Протрезвеет сам придет со словами испугался и уехал в соостоянии аффекта с неизлечимой болезнью и 15 детьми.
Впервые такое вижу. Пишут неустановленный водитель, но фото при этом есть.
да!)
Видно солидный человек этот водитель. И фото даже есть... ждут пока сам сначала "обставится", а потом придёт или кто вдруг по простоте души укажет, кт такой и где он находиться.Поэтому придут к нему и скажут :" Извините мы ничего против вас не имеем, но вот тут сигнал поступил..."
Протрезвеет сам придет со словами испугался и уехал в соостоянии аффекта с неизлечимой болезнью и 15 детьми.
фигасе он запойный, 11 дней что ли бухает? Скорее всего,тут социальная ответственность сильно занижена.....