Водителя авто Land Rover, отправившего Hyundai в электроопору, разыскивают в Барнауле

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает водителя автомобиля Land Rover, который не уступил дорогу и тем самым спровоцировал ДТП на улице 40 лет Октября в районе дома № 12, сообщили в ведомстве.

"16 августа в 07:30 утра произошло столкновение транспортных средств. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Land Rover, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу машине, двигающейся по главной", – рассказали в ГИБДД.

В результате удара Hyundai Solaris отлетел и врезался электроопору. Пострадали водитель и пассажир.

Кроме того, была задета стоящая на парковке Toyota Highlander.

Водитель автомобиля Land Rover разыскивается в рамках проведения проверки по административному материалу № ОП9-8146.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефонам: 393-605, 393-554 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 110.

Также Госавтоинспекция разыскивает свидетелей гибели девушки на пешеходном переходе в Барнауле.