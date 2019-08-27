Олег Хорохордин должен победить в первом туре, но возможно и протестное голосование

Закрытые соцопросы, сделанные для Кремля, показывают, что рейтинг главы Республики Алтай Олега Хорохордина позволяет ему победить в первом туре на выборах в сентябре и стать губернатором без приставки "врио", пишет РБК.

Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что электоральный рейтинг Хорохордина – 74%. Это позволяет ему победить в первом туре на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября.

Согласно прогнозу результатов выборов (основан на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках), Хорохордин наберет 59%.

Несмотря на то, что опросы показывают вероятность победы Хорохордина в первом туре, в регионе есть проблемы, которые могут негативно сказаться на результатах. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с данными исследований.

Так, в Республике Алтай, где на первый срок идет Хорохордин, в регистрации было отказано всем кандидатам, кто представляет титульное население. Это фактор, который усиливает вероятность протестного голосования среди алтайцев, сообщил выводы исследования один из близких к Кремлю источников.

Ранее сообщалось, что пятерым кандидатам было отказано в праве принять участие в выборах главы Республики Алтай.