Самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight столкнулись в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight, сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту Royal Flight не было пассажиров. Лайнер "Аэрофлота" собирался лететь в Пекин, всех пассажиров вывели.

На кадрах видно, что самолеты задели друг друга крыльями.

В декабре 2016 года два воздушных судна также столкнулись крыльями в Шереметьеве. Тогда инцидент произошел с самолетами, которые эксплуатировались "Аэрофлотом".