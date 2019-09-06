Путин говорил Бушу об угрозе терактов перед атаками на башни-близнецы

Президент России Владимир Путин предупреждал американского лидера Джорджа Буша о террористической угрозе за два дня до теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, где самолеты протаранили здания Всемирного торгового центра.

Как сообщает РИА "Новости", об этом в своей книге написал экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби.

По его словам, Путин сообщил коллеге о том, что "российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании – "чего-то такого, что готовилось давно" – исходящей из Афганистана".

Примечательно, что российский президент также стал первым лидером иностранного государства, выразившим соболезнования Бушу после трагедии на башнях-близнецах.

Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый масштабный теракт XX века, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России).

В этот день были захвачены четыре рейсовых авиалайнера: два направлены в сторону башен-близнецов, третий – на здание Пентагона, а в четвертом пассажиры попытались перехватить управление у террористов, вследствие чего самолет упал в поле.

В результате погибло 2977 человек, из которых 24 числятся пропавшими без вести.