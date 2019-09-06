Путин говорил Бушу об угрозе терактов перед атаками на башни-близнецы

Президент России Владимир Путин предупреждал американского лидера Джорджа Буша о террористической угрозе за два дня до теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, где самолеты протаранили здания Всемирного торгового центра.
Как сообщает РИА "Новости", об этом в своей книге написал экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби.
По его словам, Путин сообщил коллеге о том, что "российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании – "чего-то такого, что готовилось давно" – исходящей из Афганистана".
Примечательно, что российский президент также стал первым лидером иностранного государства, выразившим соболезнования Бушу после трагедии на башнях-близнецах.
Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый масштабный теракт XX века, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России).
В этот день были захвачены четыре рейсовых авиалайнера: два направлены в сторону башен-близнецов, третий – на здание Пентагона, а в четвертом пассажиры попытались перехватить управление у террористов, вследствие чего самолет упал в поле.
В результате погибло 2977 человек, из которых 24 числятся пропавшими без вести.
Комментарии
так что, наш знал значит?
Самолеты там вообще для вида были, и здания могли выдержать атаку большего числа самолетов. Сценарий был написан заранее, а все это кровавое шоу стало поводом для нападения на Ирак, с целью завладеть нефтью
Странно - а про Беслан и Норд-Ост почему тогда не предупредил никого...
Самолеты там вообще для вида были, и здания могли выдержать атаку большего числа самолетов. Сценарий был написан заранее, а все это кровавое шоу стало поводом для нападения на Ирак, с целью завладеть нефтью
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Феерический бред
он наверно думает,что Мы в Сирии тоже из-за нефти восстанавливает конституций ионный строй.
Ура - опять русские виноваты ))))) долго что то думали....
12:44, на yt посмотри видео, там человек, который спроектировал башни рассказывает, что здание могло выдерждать 4 самолета, а самолет, который якобы упал на пентагон, его кто-то видел? C4 уложили в здание и грохнули, а сочинять сказки они умеют...
Говорил он им,не прислушались.Так и получилось как он им говорил.
6.09.2019 14:55
- гость -
посмотри видео, там человек, который спроектировал башни рассказывает, что здание могло выдерждать 4 самолета, а самолет, который якобы упал на пентагон, его кто-то видел? C4 уложили в здание и грохнули, а сочинять сказки они умеют....
Но-но, не раскачивайте лодку, а то еще упадете с края плоской земли )
15:32, плоская земля, это для меня другой тип людей)
Похоже у Чака Норриса появился мощный конкурент....
ВВ много говорит и рассказывает 20 лет слушаем ни как наслушаться не можем.
новый позывной: "П..тин говорил Бушу"