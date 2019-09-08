Жительница Алтая решила сэкономить, выдумав кражу сумки вместе с паспортом

Жительницу Алтайского края, рассказавшую полиции о краже паспорта, оштрафовали на пять тысяч рублей, пишут "Каменские известия".

Женщина, испортив свой паспорт, решила сэкономить на государственной пошлине по его замене. Она пришла в отдел полиции в Барнауле и рассказала о том, что у нее внаглую украли сумку, в которой помимо всего прочего находился и паспорт гражданина РФ.

Сотрудники полиции провели проверку и установили, что хищение сумки было выдумкой женщины. Приговором Октябрьского районного суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. При этом госпошлина для нее составила бы 1,5 тыс. рублей.

В начале этого года жительница Барнаула заявила, что у нее украли паспорт из-за ревнивого мужа. Так она пыталась сорвать командировку, в которую не отпускал супруг.

Сотрудник полиции продемонстрировал женщине видеозапись, где она изначально была без сумки. Тогда она созналась, что выдумала историю. Ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.