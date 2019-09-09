Чиновников наказали за незаконные проверки речных портов в Барнауле и Бийске

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой пресечена незаконная практика проверок речных портов в Барнауле и Бийске, а также других объектов, сообщили в ведомстве.

В результате мониторинга Единого реестра проверок установлено, что сотрудниками Обского управления Госречнадзора в 2019 году проведены проверки деятельности ООО "Бийский речной порт", ООО "Грузовой терминал Обь", ООО "Барнаульский речной порт", ООО "Малетинский каменный карьер", ОАО "Новосибирский речной порт", связанной с использованием гидротехнических сооружений.

"Вместе с тем указанные юридические лица являются субъектами малого предпринимательства, в отношении которых проведение таких проверок в силу статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" является недопустимым", – пояснили в ведомстве.

В этой связи первом заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора начальнику Обского управления Госречнадзора внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконно выданные предписания отменены.

Кроме того, по инициативе прокуратуры должностное лицо, осуществившее проверочные мероприятия, привлечено к административной ответственности.