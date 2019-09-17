Деревянные дома сносят в Барнауле на участке, который "внезапно поменял назначение"

Не исключено, что в ближайшем будущем на месте этого дома появится "свечка" / Фото: altayrealt.ru

Во внимание жителей Барнаула попал снос частного сектора в центре города, а именно расчистка участка на улице Интернациональной, 81 и соседних, пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на форум Skyscapersity.

На участке до недавнего времени располагались двухэтажные деревянные объекты. Но скоро могут быть демонтированы дома под номерами 79, 83, 85А, дом №89 включен в план на расселение по госпрограмме – этот объект 1913 года постройки давно признан аварийным.

Вопрос реновации обсуждается на форуме, где утверждается, что якобы территория здесь по документам внезапно поменяла свое назначение и теперь разрешено возводить высотные дома, а не индивидуальные малоэтажные объекты.

Не исключено, что в ближайшем будущем на Интернациональной сформируют новый участок под застройку, предполагает издание. К примеру, далее на этой же улице красуется 16-этажное сооружение. Кстати, форумчане пишут, что соседний к "свечке" участок уже освобожден от деревянных строений и обнесен забором.

Примечательно, что при демонтаже деревянных домов на Интернациональной рабочие нумеруют бревна. Возможно, они будут перевезены на другое место и там конструкции соберут заново, поскольку строения представляют историческую ценность.