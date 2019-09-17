IT-новинки и гигантские пазлы: "Ростелеком" поздравил с годовщиной 4 алтайских города

Национальный оператор связи поддержал празднования Дня города в Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В местах проведения массовых гуляний "Ростелеком" развернул шатры с мягкими пуфами, где участники праздника отдыхали, заряжали смартфоны и знакомились с услугами и акциями оператора. Пока взрослые изучали IT-новинки, аниматоры предлагали детям собрать на асфальте гигантские пазлы. Победителям игры компания дарила брелоки, блокноты на магните и другие приятные сувениры.

Жителям алтайских городов в дни праздников "Ростелеком" представил выгодные пакетные предложения – интернет плюс "Интерактивное ТВ" с набором дополнительных опций и сервисов. Продавцы услуг рассказывали, как работает камера домашнего видеонаблюдения и какие датчики комплексной услуги "Умный дом" можно установить для повышения безопасности жилья.

Активным пользователям интернета и любителям ТВ компания предлагала единый конвергентный продукт, который позволит быть с интернетом дома и в поездках, смотреть домашнее ТВ онлайн с разных мобильных устройств (услуга "Мультискрин") и без расхода трафика. В новом пакетном продукте компания объединила интернет и мобильную связь, предлагая клиентам безлимитный домашний интернет и большой объем мобильного трафика. К базовым услугам оператор предлагал подключить "Интерактивное ТВ", дополнительные опции "Антивирус", облачное хранилище "Яндекс.Диск", "Мультискрин", "Турбо-ночь"* в зависимости от выбранного пакета, а также взять в аренду абонентское оборудование за 10 рублей в месяц. Основные преимущества предложения – фиксированный ежемесячный платеж и единый лицевой счет на все услуги.

"Для развлечений" – один из популярных тарифных планов в новом конвергентном продукте. Клиент получает домашний интернет до 100 Мбит/с и опцию " Турбо-ночь"* в подарок, 190 телеканалов "Интерактивного ТВ", 100 гигабайт мобильного интернета, бесплатные разговоры внутри сети и на домашние телефоны "Ростелекома", а также 100 минут при звонках на сети других операторов. Ежемесячный платеж составит 730 рублей, включая аренду оборудования", – сообщила и.о. заместителя директора, директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Белкина.

*При подключении опции клиент получает максимально возможную скорость, которую позволяет оборудование и ширина канала.

Получить консультацию по продуктам компании и оставить заявку на подключение можно по телефону 8 800 1000 800.