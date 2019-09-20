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Уринотерапия и лечение скорлупками. Самые странные советы Геннадия Малахова

, ИА "Амител"
"Народный целитель" отмечает 20 сентября свое 65-летие
Геннадий Малахов / Фото: teleprogramma.pro

Геннадий Малахов / Фото: teleprogramma.pro

Казалось бы, эпоха заряжения воды через экраны телевизоров началась и закончилась во времена Аллана Чумака, а исцеление тем же путем – с Анатолием Кашпировским. Но времена идут, а спрос на целителей меньше не становится. Яркое тому подтверждение – популярность программы "Малахов+" (2006-2010 годы). Ее ведущий, приверженец нетрадиционных методов лечения Геннадий Малахов дал стране столько странных советов, что без преувеличения может называть себя "народным целителем". 20 сентября он отмечает 65-день рождения. По этому случаю вспоминаем самые странные его рекомендации. Относитесь к ним критически и не забывайте, что лечение должен назначать врач. Но все же отвечаете за свое здоровье вы сами. Итак, поехали.

Лечи диабет… приседаниями

Выпуск программы "Малахов+", посвященной диабету, стал бомбой. Ведущий рассказал историю мальчика с сахарным диабетом первого типа. Даже нет, мальчика, переставшего колоть инсулин благодаря приседаниям. Да-да, именно такой совет дал "целитель" Малахов: приседайте и забудьте о диабете. Напомним, современная медицина называет диабет неизлечимым заболеванием. У больных встречается временное снижение сахара в крови, но отменять лечение крайне нежелательно. Хотя приседания действительно немного снижают сахар. Но вылечиться этим? Крайне сомнительно.

Уринотерапия будет жить вечно

Что только не "лечат" мочой: венерические заболевания, ожирение, нефрит, ожоги, гангрену. Малахов настаивает на том, что урина помогает при бронхите (пить ее нужно два-три раза в день по 100 граммов), при простуде (промывание носоглотки), для очищения сосудов (компрессы).

Лечение рака керосином

На эту тему у Малахова даже книга вышла. Кому интересно – в интернете она есть. А еще этот продукт нефтепереработки чистит кровь. Он говорил, что сам неоднократно лечит себя керосином. И ребенка своего вылечил.

"Когда моей дочке было лет 12-13, самый подростковый возраст, она ела разную фигню. Мы пошли купаться, и я увидел по позвоночнику созвездие прыщей. Я сказал ей, что она гниет заживо, надо бы керосин попить. Керосин очищает кровь от бактерий. Она две недели попила, и спина у нее стала чистая", – рассказывал Малахов в одном из своих видеоселфи.

Яичная скорлупа есть – коксартроза нет

Геннадий Малахов советует лечиться от деформирующего артроза тазобедренного сустава (коксартроз) перемолотой яичной скорлупой и костями морских рыб. Но тут Малахов не изобретатель: вариантов со скорлупой и артрозом в интернете множество. Но медики напоминают: самолечение чревато осложнениями.

Пей масло – чисти печень

Малахов неоднократно рекомендовал чистить печень маслом. Делать это надо четыре раза в год. В выходной день в шесть вечера ложитесь в кровать, на область печени – теплую грелку. В семь-восемь часов начинайте пить оливковое масло (150 граммов), запивая лимонным соком (150 граммов). Утром, уверяет Малахов, будете чистыми и свежими, как огурчик. Хотя врачи говорят, что некоторым такие чистки противопоказаны. Например, тем, у кого камни в желчном пузыре.

Впрочем, "лекарь-самородок" разработал другую систему чистки печени: бег трусцой, прием жидкости с промывающими свойствами (яблочно-свекольный, морковный, морковно-свекольно-огуречный соки), бани и 36-часовое соковое голодание.

Обтирайся водкой – не будет ветряной оспы

Раствор из водки и уксуса помогать снять зуд во время ветряной оспы, говорил Малахов. Этот совет тоже подвергается критике врачей. Традиционное лечение, точнее даже снятие симптомов, включает обработку пораженной кожи, но только не водкой, а антисептиками или зеленкой. Официальная медицина вообще не рекомендует пользоваться алкоголем в лечебных целях.

Курс лечения в один лук

Всего одна луковица лечит гипертонию. Нужно натереть одну головку, отжать через марлю, смешать со стаканом майского меда и 50 граммами цедры лимона. Настоять час и пить по одной столовой ложке перед едой.

"Все съели? Значит, курс лечения закончился, и главное потом – не переедать и не нервничать", – сказал Геннадий Малахов в одном из интервью.

Мертвая вода и мужские проблемы

Живая вода – это кислая среда воды в результате электролиза. Мертвая вода –щелочная. Употребление мертвой "убивает опухоль, аденому, которая развивается у мужчины, и она в виде слизи выходит".

По словам Малахова, так от проблем с предстательной железой лечился его отец.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.09.2019 08:14
- гость -

Еще при ангине на жабу предлагал подышать.

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