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Пенсионерка из Бийска перевела мошеннику 256 тысяч, чтобы сохранить свои сбережения

, ИА "Амител"
69-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка
Женщина сообщила мошеннику номер карты и код из СМС / Фото: m.news.yandex.kz

Женщина сообщила мошеннику номер карты и код из СМС / Фото: m.news.yandex.kz

Бийчанка, которая перевела мошенникам более четверти миллиона рублей, обратилась с жалобой в полицию, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

69-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он рассказал, что некие злоумышленники пытались снять со счета женщины деньги.

Пенсионерка разволновалась. Мужчина ее успокоил, сказав, что можно обезопасить сбережения и предложил открыть счет в другом учреждении, куда необходимо перевести всю скопленную сумму.

Женщина сообщила мошеннику номер карты и код из СМС, после чего деньги с ее счета исчезли.

Возбуждено уголовное дело. Алтайские полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть более бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, не сообщать данные своих счетов и не переводить деньги незнакомцам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.09.2019 09:46
- гость -

Не заставляли бы бабушек получать карточки этого бы не было.

18.09.2019 10:09
- гость -

Искать мошенников будут?
Или "закрыть дело за невозможностью установить преступника"?
Куда-то деньги же ушли. Кем-то сняты с банкомата.

18.09.2019 10:18
Элен

А мне интересно, откуда у пенсионеров такие суммы? То там пенсионера обманули, то тут объегорили... Голодом что ли сидят, копят?

18.09.2019 10:30
гость

Бабуленькам надо вместе с картой памятку выдавать - по телефону никому ничего не сообщать, может тогда будут не так доверчивы. А вообще когда-нибудь прокуратура займется теми, кто разглашает персональные данные. Мошенники ведь где-то берут телефоны и звонят именно клиентам банка. Особенно этим грешит Совкомбанк - у меня уже несколько звонков таких было : "Здравствуйте, (называют мое имя отчество и фамилию, с вами говорит сотрудник службы безопасности Совкомбанка Иванов или Сидоров , с вашей карты произошла подозрительная транзакция, вы сейчас перечисляли деньги в сумме... и далее по сценарию" Первый раз у меня и то сердце ёкнуло, хотя я и сразу выключила эмоции и включила мозги. Поблагодарила за звонок сказала, что проверю информацию и перезвоню сама. А бабушек жалко, у них и так жизнь нелегкая, а их пугают и грабят и никто за это не отвечает. Сотрудники банков информацию разглашают, базы клиентов продают, а ни разу не читала, чтобы кого-нибудь посадили.

18.09.2019 10:31
Гость

Напишите лучше телефон следователя - такие звонки многим приходят и если собрать базу номеров, то можно понять место, откуда это происходит.

18.09.2019 10:35
гость

Если ничего не украли, то и заявление никто не примет, даже оперативная информация никому не нужна, звонила в банк - никаких действий.

18.09.2019 10:46
гость

"А мне интересно, откуда у пенсионеров такие суммы? То там пенсионера обманули, то тут объегорили... Голодом что ли сидят, копят?"

Они все ранее работали и жили всегда в трудное время, знают, что если заболеешь, дети деньгами не всегда смогут помочь, поэтому откладывают и копят на "черный день" за счет урезания текущих потребностей. Свекровь и ее подружки все откладывают, потому что к узкому специалисту приходится ходить платно, исследования, кроме общего анализа крови, в основном тоже. К участковому врачу записаться проблематично, не говоря уже об эндокринологе. Можно конечно ждать и пробовать записаться электронно или приходить к 7 утра в регистратуру и уходить ни с чем, но так и помереть можно, не дождавшись врача. Поэтому копят и платят.

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