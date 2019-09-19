Бездомный, который называл себя сыном Валерия Золотухина, прошел ДНК-тест

54-летний бездомный, который считает себя сыном Валерия Золотухина, получил результаты ДНК-теста, сообщает портал "Дни.ру".

Мужчина рассказал, что его всегда считали племянником знаменитого актера, но сам он был уверен в том, что является ему сыном.

Владимир 25 лет провел в тюрьме и уже семь лет живет на вокзалах и в подвалах. Недавно он поселился в центре помощи бездомным. Мужчина рассказал, что воспитывался в приемной семье двоюродного брата Золотухина.

Для проведения экспертизы ДНК образец предоставил родной брат Валерия. По результатам тестирования было установлено, что вероятность родства между бездомным Владимиром и Валерием Золотухиным составляет 0%.