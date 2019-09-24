Ученый: убирать опавшую листву вредно для здоровья людей

Известный биолог Николай Соболев призвал власти не убирать опавшую листву осенью, так как это может вредить здоровью людей, сообщает московский Институт географии РАН в Instagram.
Сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН, эксперт Совета Европы по охраняемым территориям и экологическим сетям заявил, что таким образом уничтожается травянистый покров, защищающий горожан от пыли.
Особенно сильный риск уничтожения травы при уборке листьев существует в тенистых местах, где трава не получает достаточно солнечного света для восстановления.
"На хорошо освещенных газонах травяной покров выдерживает частую стрижку и уборку опада, но под сомкнутыми кронами он при таком уходе исчезает", – утверждает Соколов.
По его словам, ущерб от таких действий природе достаточно существенен: потеря ассимилирующей поверхности, исчезновение беспозвоночных животных травяного яруса и подстилки и обеднение почвенной фауны. Страдает от этого и человек.
"Не прикрытая травой и слоем опавших листьев почва является источником вредной мелкодисперсной пыли", – заявил ученый.
По его словам, обосновывать нужно не необходимость сохранения листвы, а обязательную ее уборку. Причем случаев, когда осенний субботник действительно полезен, не так и много, уверен Соколов. Например, когда в листьях выявлен опасный вредитель или фитогенный организм.
Комментарии
убирая листву из под деревьев, мы лишаем удобрения землю, она истощается и деревья быстрее становятся старыми
Ну, деревья сбрасывают листву, наверняка, для того, чтобы ее убирали недалекие люди, "любящие красоту", а не для набора плодородного слоя и накопления питательных веществ? Природа же специально дала людям руки, ноги и вложила в них грабли? До этого же, 10млрд. лет деревья так мучались от опавшей листвы! А тут, пришел "спаситель" - грабле-мэн и спас деревья!? Пройдите мимо здания ГУВД, что напротив к/т Россия. Там из-под елей выгребли все до последней хвоинки. Никому же невдомек, что ель - это ветровальное дерево с неглубокой корневой системой, которая уже практически торчит на поверхности. И вместо того, чтобы как-то прикормить деревья, спрятать корни, они скребут и скребут эту несчастную хвою! Эти ели уже рыжие от такой "заботы"! Веткие сухие, хвои почти нет. Все лето - под палящим солнцем без полива.