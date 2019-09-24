Ученый: убирать опавшую листву вредно для здоровья людей

Известный биолог Николай Соболев призвал власти не убирать опавшую листву осенью, так как это может вредить здоровью людей, сообщает московский Институт географии РАН в Instagram.

Сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН, эксперт Совета Европы по охраняемым территориям и экологическим сетям заявил, что таким образом уничтожается травянистый покров, защищающий горожан от пыли.

Особенно сильный риск уничтожения травы при уборке листьев существует в тенистых местах, где трава не получает достаточно солнечного света для восстановления.

"На хорошо освещенных газонах травяной покров выдерживает частую стрижку и уборку опада, но под сомкнутыми кронами он при таком уходе исчезает", – утверждает Соколов.

По его словам, ущерб от таких действий природе достаточно существенен: потеря ассимилирующей поверхности, исчезновение беспозвоночных животных травяного яруса и подстилки и обеднение почвенной фауны. Страдает от этого и человек.

"Не прикрытая травой и слоем опавших листьев почва является источником вредной мелкодисперсной пыли", – заявил ученый.

По его словам, обосновывать нужно не необходимость сохранения листвы, а обязательную ее уборку. Причем случаев, когда осенний субботник действительно полезен, не так и много, уверен Соколов. Например, когда в листьях выявлен опасный вредитель или фитогенный организм.