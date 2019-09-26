"Потрясающая энергетика и много флирта". "Октоберфест" глазами жительницы Барнаула

"Октоберфест-2019" / Фото: Ася Хлыновская

Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" проходит в эти дни в Мюнхене. Жительница Барнаула Анастасия побывала на этом фестивале и делится впечатлениями и фотографиями с редакцией amic. "Это большой праздник для города. Очень много нарядных людей – детей и взрослых. Все улыбаются, флиртуют. друг с другом" – рассказывает Анастасия, которая находится сейчас в столице Баварии.

"Занимать места в палатки приходится с самого утра, вечером в каждую палатку большая очередь, в которой можно стоять часами. Впускают новых посетителей только тогда, когда кто-то выходит. Вообще через палатки "Октоберфеста" проходит шесть миллионов туристов, это два с половиной Алтайских края! Пиво здесь можно приобрести примерно по 12 евро за литр, а еда просто по космической стоимости... – отмечает девушка. – На празднике выступают местные группы, все подпевают, танцуют. Энергетика большого праздника просто потрясающая!"

Октоберфест — это крупнейший национальный фестиваль в мире, который проводят в Германии на протяжении вот уже 200 лет. Традиционно этот праздник проходит в конце сентября и каждый раз он собирает миллионы гостей, как местных жителей, так и туристов. В этом году фестиваль проходит с 21 сентября по 6 октября.

Кстати, когда-то, в конце 19-го века, на этом фестивале работал Альберт Эйнштейн. Причем простым электриком и рабочим-строителем пивных палаток.